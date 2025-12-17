Comenzó el registro y censo tabacalero 2025–2026 en Misiones

El Ministerio del Agro y la Producción puso en marcha el registro y censo tabacalero 2025–2026, un trámite presencial y obligatorio que permite validar la producción, obtener el carné habilitante y acceder a los recursos del Fondo Especial del Tabaco.

El Ministerio del Agro y la Producción de Misiones inició el registro y censo tabacalero correspondiente a la campaña 2025–2026, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Nacional 19.800 y la Resolución 372/11 de la SAGyP. El relevamiento es obligatorio para todos los productores del sector y se desarrolla durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

El subsecretario de Tabaco de la provincia, Carlos Pereyra, explicó que la normativa nacional “delega en las provincias, en este caso en el Ministerio del Agro, para que cumpla con la ley”, y remarcó que dentro de ese marco legal es obligación del organismo provincial realizar el censo tabacalero para el registro de productores.

Según detalló el funcionario, el trámite no se limita a una inscripción administrativa. “Para el registro de productores nosotros no solo registramos, damos validez a la producción, porque está regida por una ley. Si no, cualquiera puede producir tabaco”, afirmó, subrayando que la actividad debe estar respaldada por empresas que proveen semilla certificada de calidad.

Pereyra indicó que el registro es fundamental para el acceso al Fondo Especial del Tabaco. “La producción debe estar registrada por el FET. Una vez registrado el productor, desde el Ministerio del Agro le abrimos una cuenta bancaria para que pueda percibir los recursos del Fondo Especial del Tabaco, y en esa misma cuenta la empresa le deposita automáticamente lo correspondiente a la venta”, explicó, aclarando que sin el censo no es posible generar ese registro ni la cuenta bancaria.

En cuanto a los plazos, el subsecretario confirmó que el censo ya se encuentra en marcha. “Arrancó el día 16 y termina el 21 de enero. El productor que no haga ese censo va a tener que viajar a la ciudad de Posadas después de esa fecha para poder registrarse”, advirtió. El trámite es presencial y requiere presentar DNI y contar con el número de CUIT o CUIL.

El relevamiento se realiza en 21 lugares habilitados en toda la provincia, principalmente en las Casas del Colono o en las municipalidades, donde los productores pueden obtener su carné habilitante. Además, Pereyra señaló que el sector ya proyecta una campaña importante: tras una reunión reciente, se estimó que para la cosecha 2025–2026 la producción total podría superar los 35 millones de kilos en Misiones.