La Facultad de Humanidades y el Círculo Thay lanzan la primera Diplomatura en Comunicación Agroindustrial

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la Universidad Nacional de Misiones aprobó la Diplomatura de Extensión Universitaria en Comunicación Agroindustrial. Se trata de una propuesta para formar profesionales capaces de diseñar estrategias comunicacionales.

La iniciativa surge de la articulación entre la carrera de Comunicación Social y el Círculo Thay de Periodistas Agropecuarios de Misiones, en el marco del convenio firmado en 2023. Con esta diplomatura se abre un espacio académico que responde a una demanda creciente. Se busca fortalecer la comunicación en el entramado agroindustrial, potenciar la transparencia, la competitividad y el desarrollo sostenible.

Esta formación universitaria tiene como objetivo capacitar en herramientas de comunicación digital aplicadas al agro. Desarrollar contenidos multiplataforma y narrativas transmedia. Fortalecer habilidades en redacción periodística y campañas comunicativas. Promover el trabajo en red entre periodistas, productores, ingenieros y comunicadores.

Destinatarios

La diplomatura está dirigida a periodistas, profesionales de la comunicación, docentes, asesores, integrantes de equipos institucionales y actores vinculados al sector agroindustrial. También podrán inscribirse interesados en la temática que cumplan con los requisitos de admisión (mayores de 18 años con título secundario, o mayores de 25 según la Ley N° 24.521).

Estructura académica

El trayecto formativo contempla 140 horas distribuidas en seis módulos que abordan desde la introducción a la comunicación agroindustrial. También incluye los circuitos económicos regionales, la redacción digital y SEO, la narrativa transmedia, el periodismo de datos y un taller de trabajo final.

El cuerpo docente está integrado por especialistas de reconocida trayectoria en comunicación, periodismo agropecuario y economía regional, entre ellos Carlos García Da Rosa, Jorge Cusanelli, Isabel Carrera, Carla Chini, Alejandro Oviedo, Marianela Brys, Daiana Bárbaro, Emanuel López del Valle y Josefina Pividori.

Preinscripción abierta

Para iniciar el dictado se requiere un cupo mínimo de 20 inscriptos. La preinscripción se habilitará en las próximas semanas. Constituye la primera etapa para quienes deseen asegurar su lugar en esta propuesta académica innovadora. El inicio de las clases está previsto para abril de 2026.

El Círculo Thay invita a periodistas, comunicadores y profesionales del agro a sumarse a esta formación. De esta manera, se consolida la comunicación como herramienta estratégica para el desarrollo regional. Los interesados pueden realizar sus consultas al mail [email protected].