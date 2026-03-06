Conflicto en Medio Oriente eleva fletes marítimos a 3%: impacto potencial en exportaciones del agro

La escalada de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Israel e Irán está generando repercusiones directas en la cadena de suministro global, con un impacto significativo en el transporte marítimo de contenedores. Este escenario se traduce en un incremento del 3% en el costo global de los fletes marinos, una variable crítica para la rentabilidad y el posicionamiento de los productos agroindustriales argentinos.

El conflicto ha introducido nuevas variables de riesgo que afectan directamente la seguridad de la navegación en rutas clave. Según el análisis de mercado, los efectos son visibles en:

La seguridad de la navegación , obligando a las navieras a reevaluar rutas y protocolos.

, obligando a las navieras a reevaluar rutas y protocolos. Las decisiones operativas de las navieras , que pueden implicar cambios en itinerarios, mayores tiempos de tránsito y optimización de capacidades de carga.

, que pueden implicar cambios en itinerarios, mayores tiempos de tránsito y optimización de capacidades de carga. El mercado de seguros marítimos, con primas que reflejan el mayor riesgo inherente al tránsito por zonas de conflicto o adyacentes.

Según un informe del medio especializado Mundo Marítimo señala que “la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó a generar efectos en el transporte marítimo de contenedores, con impactos visibles en la seguridad de la navegación, en las decisiones operativas de las navieras y en el mercado de seguros marítimos”. Esta coyuntura global, al elevar el costo de los fletes, “podría afectar a la Argentina, ya que sus productos” dependen en gran medida del comercio exterior vía marítima.

Para la región de Misiones y el NEA, que poseen una fuerte vocación exportadora en productos con valor agregado, el aumento de los fletes marítimos representa un desafío directo. Las cadenas de exportación de la Yerba Mate elaborada, el Té negro y verde, y los productos de la Foresto-industria (como madera aserrada, tableros y celulosa), dependen en gran medida del transporte en contenedores hacia mercados internacionales clave.

Un incremento del 3% en los costos de flete puede erosionar los márgenes de rentabilidad de productores y cooperativas, reducir la competitividad de los productos en destino o, en última instancia, trasladarse al precio final, lo que podría afectar la demanda. La trazabilidad y eficiencia logística se vuelven aún más críticas en este escenario, donde cada punto porcentual de costo adicional tiene un peso significativo en la balanza comercial de las economías regionales.

Ante este panorama, el sector agroindustrial deberá intensificar el monitoreo de los mercados de fletes y seguros. La optimización de las operaciones de acopio, la negociación de contratos de flete a largo plazo y la búsqueda de alianzas estratégicas para la consolidación de cargas son herramientas que pueden ayudar a mitigar el impacto.

Asimismo, la diversificación de mercados y la exploración de nuevas rutas logísticas, aunque complejas en el ámbito marítimo, podrían ser consideradas como estrategias a mediano plazo para preservar la competitividad de las exportaciones.