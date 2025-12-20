15° Fiesta Provincial de la Sandía | El Valle del Cuña Pirú celebró su fruta emblema en una apertura cargada de trabajo y tradición

Con una fuerte presencia de productores, el tradicional pesaje y las primeras premiaciones, comenzó en el Salto del Cuña Pirú la 15ª edición de la Fiesta Provincial de la Sandía. La nueva sede, el protagonismo del sector productivo y el reconocimiento a décadas de trabajo marcaron la primera jornada.

La 15ª edición de la Fiesta Provincial de la Sandía abrió oficialmente este viernes en el Camping Municipal del Salto del Cuña Pirú, en Ruiz de Montoya, con una jornada que combinó calor, producción, identidad y un claro reconocimiento al trabajo de los productores del valle. Desde temprano, el predio comenzó a poblarse de stands, visitantes y familias que llegaron para ser parte de una celebración que este año cambió de escenario, pero no de esencia.

La primera fecha tuvo, luego del acto inaugural, como eje el tradicional pesaje de sandías y las premiaciones, uno de los momentos más esperados por el público y, especialmente, por quienes trabajan la fruta durante todo el año. Allí se vivió una postal que se repite edición tras edición: productores reunidos alrededor de la balanza, compartiendo expectativas, experiencia y orgullo por lo cosechado.

La primicia de esta edición quedó en manos de los hermanos Leandro y Leonardo Schulz, quienes fueron reconocidos por presentar las primeras sandías de la temporada. El aplauso del público acompañó el anuncio, en un gesto que volvió a poner en valor el esfuerzo que implica adelantarse al calendario y apostar a la producción temprana.

Uno de los nombres que resonó con fuerza en la apertura fue el de Elireneo Schulz, ganador de la sandía redonda más grande, con un peso de 22,700 kilos, y también de la variedad ovalada más pesada, con poco más de 18 kilos. El reconocimiento tuvo un valor especial: Schulz produce sandía desde hace más de 40 años, convirtiéndose en un verdadero referente del valle.

Entre los premiados también se destacó Lauro Werle, quien obtuvo el segundo puesto en las tres categorías: ovalada, redonda y larga. Visiblemente emocionado, celebró los premios recibidos y destacó que “los productores con poquitas cosas ya nos ponemos contentos”, remarcando que más allá de los premios, la participación y el reconocimiento son un incentivo fundamental.

La apertura contó con la palabra de Aylen Rinas, productora de sandía de Ruiz de Montoya y miembro de la comisión organizadora, quien subrayó el doble rol que muchos cumplen en la fiesta. “Arrancamos nuestra edición número 15 acá en el Salto del Cuña Pirú y, además de organizar, somos productores. Eso hace que la fiesta se viva distinto”, expresó.

Sobre la campaña, Rinas explicó que los precios se mantienen similares a los del año pasado y que, pese a algunos contratiempos climáticos, la producción fue buena. “Tuvimos noches frías hasta fines de noviembre y la sandía necesita calor, pero eso no afecta al dulzor. Yo siempre digo que en el Valle del Cuña Pirú están las sandías más ricas de la provincia”, aseguró.

En cuanto al manejo productivo, la productora detalló que hoy la mayoría trabaja con semillas híbridas, adquiridas año a año, ya que ofrecen mejor calidad, mayor rendimiento y mejor germinación. “Es una inversión, pero se traduce en fruta de mejor calidad”, señaló, describiendo además sistemas de cultivo intercalados con mandioca y yerba mate.

Rinas explicó que este año sembraron entre 4.000 y 5.000 plantas y que el rendimiento puede variar entre una y hasta cinco frutas por planta, dependiendo del clima y la fertilización. “No hay una fórmula exacta, es una producción muy sensible a muchas variables”, resumió.

La importancia económica de la sandía para la zona fue uno de los ejes del discurso del intendente Víctor Vogel, quien destacó el valor estratégico de esta producción para las familias del valle. En un contexto difícil para otros cultivos, remarcó que “hoy la sandía es el único ingreso real que muchos colonos tienen para afrontar los gastos de fin de año”.

Vogel también se refirió al cambio de sede y explicó que trasladar la fiesta al camping municipal fue una decisión pensada en el bienestar del público y de los productores. “Este lugar tiene sombra, árboles nativos y permite pasar el día entero. Es una especie de premio para quienes trabajan bajo el sol todo el año”, sostuvo.

Desde el sector comercial, Blanca Viera, productora y revendedora, contó que este año decidió no plantar, pero sí acompañar a vecinos y familiares vendiendo su producción. “Estoy vendiendo para unos seis productores. Los precios están bastante parejos, desde 5.000 hasta 10.000 pesos según el tamaño”, explicó, destacando la importancia del trabajo colectivo.

El presidente de la comisión organizadora, Lucas Lombardo, celebró el arranque de la fiesta y la gran participación de emprendedores, gastronómicos y artesanos. “Ver el predio lleno y a los productores mostrando lo que da nuestro suelo es una satisfacción enorme”, afirmó durante la inauguración.

Lombardo remarcó que la elección del Salto del Cuñapirú busca ofrecer una experiencia integral: “Queremos que la gente venga a pasar el día, disfrute del agua, de la sombra y, a la noche, de los espectáculos. Son tres días muy calurosos y este lugar nos da esa posibilidad”.

La apertura también contó con la presencia de autoridades provinciales que acompañaron el inicio de la fiesta y el trabajo de los productores. El ministro de Turismo, José María Arrúa, entregó la declaración de interés como centro turístico a la Fiesta Provincial de la Sandía, mientras que desde la Cámara de Representantes se otorgó la declaración de interés provincial. En tanto, el Ministerio del Agro aportó los premios destinados a los ganadores de la primicia, reafirmando el respaldo al sector productivo del Valle del Cuña Pirú.

Cronograma

Sábado

Apertura desde la mañana

Stands de productores, gastronómicos y artesanos

Actividades durante todo el día en el predio y el salto

Elección de la reina

Baile nocturno con bandas

Domingo

Actividades recreativas y familiares

Matiné bailable desde las 16

Cierre musical y despedida de la edición 15