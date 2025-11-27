Con capacitaciones técnicas el viernes y dos jornadas de actividades culturales, gastronómicas y productivas, Almafuerte celebra este fin de semana la VIII edición de la Fiesta Provincial de las Frutas Tropicales. Productores, instituciones y familias se reúnen para mostrar la riqueza frutícola local y el trabajo que sostiene a la economía regional.

La localidad de Almafuerte se prepara para vivir un nuevo fin de semana de celebración con la VIII edición de la Fiesta Provincial de las Frutas Tropicales. El evento, que combina gastronomía, tradición productiva, capacitaciones y espectáculos, convoca a productores, instituciones y visitantes de toda la provincia.

La intendente Celia Smiak destacó que todo el municipio está involucrado en los preparativos: “Estamos con todos los preparativos, compartiendo con nuestra gente, productores, instituciones y vecinos para que sea una fiesta hermosa y que todas las familias misioneras y de otras provincias puedan disfrutar”, afirmó.

La fiesta tendrá un capítulo especial desde el viernes con la realización de la 1° Jornada de Capacitación Frutícola, organizada junto al Ministerio del Agro y la Producción, INTA, el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) y el Ministerio de Industria. Allí se abordarán temas clave como cultivo de mamón, pitaya, maracuyá, frutales nativos y técnicas de manejo sostenible.

Sobre esta instancia, Smiak explicó que las capacitaciones abarcan todo el proceso productivo: “En la primera parte se trabaja sobre plantaciones, cuidados y frutales. Y al final, junto al Ministerio de Industria, se enseña cómo aprovechar la fruta con elaboración de pulpas o mermeladas para que el productor pueda mejorar su rentabilidad”, indicó.

En lo productivo, Almafuerte es conocida por su “bananita de oro”, una fruta presente durante todo el año en ferias, comercios y rutas de la región. Pero el municipio también avanza con nuevas diversificaciones. “Se está apostando mucho a la plantación de uva, ya hay varias hectáreas y productores en cosecha. También estamos impulsando maracuyá y mamón desde el vivero municipal”, detalló la jefa comunal.

A estas producciones se suman las frutas de estación, como sandía y melón, que llegan en su mejor punto para este fin de semana. Los productores locales ya se encuentran acopiando y seleccionando los lotes que ofrecerán en la fiesta, garantizando productos frescos y de la zona.

El sábado desde las 17:30 se realizará la inauguración del predio en el polideportivo municipal, con la presencia de autoridades y una recorrida por los stands de frutas, emprendedores y gastronomía. Además, vuelve la exposición de autos clásicos y la feria de animales, que este año incorpora una llama como atractivo para los más chicos.

Durante esa misma jornada se realizará la elección de la Embajadora de la Fiesta y de “Miss Frutitas”, una actividad que involucra a niños del municipio. “Es una etapa muy linda y cariñosa, porque los chicos representan el trabajo de sus familias y el espíritu del municipio”, expresó Smiak.

El sábado por la noche, desde las 22:00, será el gran show bailable con las presentaciones de Julio Da Rosa y su Grupo, Cacho Machado, Felix e sua Essencia Gaucha y Doble 5, única actividad que requiere entrada.

El domingo la jornada comenzará temprano, a las 09:00, con la apertura del predio y las exposiciones. A las 12:00 se realizará el tradicional asado a la estaca, que puede reservarse a través del Instagram oficial de la fiesta. Luego, desde las 14:30, habrá show en vivo con Banda La Estación 13, el sorteo del bono colaboración y el cierre bailable a cargo de Los Tremendos.

Smiak recordó que tanto el sábado por la tarde como el domingo el ingreso al predio será gratuito. “Es importante para que las familias puedan asistir y colaborar comprando frutas o productos a nuestros emprendedores. Es más positivo que pagar una entrada”, señaló.

Finalmente, invitó a toda la comunidad misionera a participar: “Le esperamos a todas las familias que quieran venir a acompañar a nuestros productores. Gracias por difundir y que todos terminen muy bien este fin de año”, expresó la intendente.