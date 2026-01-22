López Sartori: “vamos a ser inflexibles y cerraremos a las empresas que no paguen al productor”

El ministro del Agro de Misiones confirmó que el Gobierno provincial avanza con controles y actuaciones administrativas ante incumplimientos de pago en el sector tabacalero, y ratificó que se inhabilitará a las empresas que no cumplan con sus obligaciones con los productores.

El Ministerio del Agro y la Producción de la provincia de Misiones lleva adelante desde hace tiempo un seguimiento sistemático del cumplimiento de los pagos por parte de empresas y centros de acopio del sector tabacalero, a partir del relevamiento de información y la realización de actuaciones administrativas correspondientes.

En ese contexto, al ser consultado puntualmente por la situación de la empresa Tarumá, el ministro Facundo López Sartori confirmó que la firma mantiene una deuda con aproximadamente 76 productores, por un monto estimado en 180 millones de pesos. El funcionario precisó que la cartera agraria interviene de manera permanente en distintas situaciones vinculadas al sector, y aclaró que la consulta realizada hizo referencia específica al caso Tarumá, el cual se encuentra actualmente bajo análisis y seguimiento, con información debidamente documentada.

Asimismo, advirtió que el Ministerio del Agro avanzará con la inhabilitación y/o el cierre de toda empresa o centro de acopio de tabaco que no cumpla en tiempo y forma con los pagos acordados con los productores, conforme a la normativa vigente. “Este no es un tema nuevo ni improvisado. Es un tema que venimos trabajando de manera constante, acompañando a los productores y reuniendo información. Al ser consultado por el caso Tarumá fui claro: en Misiones vamos a ser inflexibles. Quien no le paga al productor, no puede seguir operando”, expresó López Sartori.

Desde el Ministerio se continuará acompañando a los productores afectados y reforzando los mecanismos de control, con el objetivo de garantizar reglas claras, previsibilidad y respeto en toda la cadena tabacalera.