Últimas compras del año: el Mercado Concentrador de Posadas recibió a una gran cantidad de público

En el último día del año, el Mercado Concentrador Zonal de Posadas fue elegido por vecinos para completar la mesa de fin de año. Frutas, verduras, carnes y hasta regalos marcaron una jornada de alto movimiento y ofertas pensadas para las familias.

Desde el Mercado Concentrador Zonal de la ciudad de Posadas, el movimiento del 31 de diciembre dejó una postal repetida: vecinos recorriendo los pasillos en busca de esa compra que siempre falta antes de la noche. El espacio concentró productos para la ensalada, el asado, la fruta fresca y también opciones para regalos de último momento.

Entre los visitantes, una vecina contó que estaba realizando “las últimas compras del año”, llevando verduras para la cena y la ensalada. Explicó que la carne ya la tenía comprada y congelada desde hace tiempo y que ese día vino “a buscar lo fresco, lo que necesitaba”, asegurando que encontró todo lo que buscaba.

Otra compradora señaló que su paso por el mercado estaba enfocado en la ensalada de frutas. “Es indispensable hacer una ensalada de frutas, que no esté el melón y la banana no va”, dijo, remarcando que en su mesa no puede faltar la combinación de todas las frutas posibles y aclarando que, en su caso, el clericó queda afuera: “solo sano”.

Una tercera visitante coincidió en que el último día se busca “lo básico, lo fresco para la cena”, y explicó que la carne ya estaba prevista con anticipación. “Todo previsto con tiempo”, resumió, destacando la organización previa y el paso final por el mercado para completar la mesa.

En el sector cárnico, el productor de cerdo José María Bernardy destacó el buen cierre de año. “La gente para las fiestas se inclinó por la carne de cerdo, era la alternativa más económica”, explicó, y remarcó que durante noviembre y diciembre muchos clientes se anticiparon comprando pernil y costilla.

Bernardy detalló que ofrecieron un 10% de descuento por pago contado y que el pernil se vendió a 5.900 pesos el kilo. “Es un corte muy rendidor”, afirmó, explicando que un pernil permite alimentar a muchas personas, lo que lo convirtió en una opción buscada para las celebraciones.

Desde el Box 10, Magali Sanabria señaló que el día estuvo “bastante movido”, impulsado por las ofertas de pollo. Detalló promociones como tres kilos de pata muslo a 9.700 pesos y pechugas sin hueso ni piel, remarcando que el pollo es elegido “como alternativa de un precio más accesible”.

En La Misionerita, Rafael López contó que no esperaban tanta gente luego de la Navidad, pero el movimiento sorprendió. “Tuvimos que reforzar porque se vendió todo”, explicó, y destacó la oferta de costilla a 15.500 pesos, un valor que, según los clientes, estaba por debajo de otros comercios.

El mercado también mostró su costado comercial no alimentario. En el sector de regalos y ropa, Luz Veton, de Medias Lokas, señaló que la jornada fue muy activa. Su propuesta está enfocada en anime, k-pop y cultura pop, con productos personalizados. “Si nos piden una foto, un dibujo o la imagen de su mascota, lo hacemos”, explicó.

En el área frutihortícola, un productor destacó el constante movimiento de compradores. Explicó que algunos eligen venir el último día por lo fresco y otros se anticipan para evitar la cantidad de gente. “Ahora la venta mejoró bastante, se pudo recuperar un poco más”, señaló.

César Ojeda, del Box 22, confirmó la alta demanda de frutas para la clásica ensalada. “La banana es lo que más buscan”, dijo, y detalló precios como ananá grande a 6.000 pesos o combos de frutas pensados para las mesas de fin de año. Uvas, ciruelas, duraznos, mango, frutilla y cerezas completaron la oferta.

Con ofertas y mucha demanda, el Mercado Concentrador cerró el año como un punto clave para las compras de último momento. El predio permaneció abierto hasta las 13 horas, ofreciendo frutas, verduras, carnes, quesos y productos variados, consolidándose como una opción integral para despedir el año en Posadas.