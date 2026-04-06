Entre el campo y la geopolítica: investigan si hubo desinformación en el rechazo europeo al acuerdo con Mercosur

En Europa analizan el impacto de posibles campañas impulsadas desde Rusia que habrían influido en la opinión de productores agropecuarios, en medio de tensiones por el acuerdo comercial con el bloque sudamericano.

El debate en torno al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur atraviesa un momento de alta tensión política y productiva, pero en las últimas semanas sumó un nuevo factor: la sospecha de que parte del rechazo del sector agropecuario europeo podría haber sido influenciado por campañas de desinformación.

Según expone el medio especializado Bichos de Campo, en ámbitos europeos comenzaron a circular informes que advierten sobre la posible existencia de operaciones orientadas a incidir en la opinión pública rural. Estas acciones, de acuerdo a los análisis, habrían buscado amplificar el malestar de los productores frente a distintas políticas comunitarias, entre ellas el acuerdo con el Mercosur.

Las advertencias surgen en el entorno de la Comisión Europea, donde se evalúa el impacto de contenidos engañosos o distorsionados que circulan en redes y otros canales de comunicación. En particular, se detectaron narrativas vinculadas a temas sensibles para el sector agropecuario, como las exigencias ambientales, la política migratoria y la competencia con productos importados.

En ese marco, algunas de las sospechas apuntan a Rusia como posible origen o impulsor de estas campañas. La hipótesis que manejan distintos analistas es que, en medio de un escenario geopolítico atravesado por conflictos y disputas de influencia, se habrían promovido mensajes destinados a generar desconfianza en sectores clave de la economía europea, como el agro.

La lógica detrás de estas posibles operaciones no es nueva. Desde hace años, organismos internacionales y gobiernos europeos vienen alertando sobre estrategias de desinformación que buscan polarizar sociedades, debilitar consensos internos y condicionar decisiones políticas. En este caso, el foco estaría puesto en amplificar las tensiones ya existentes en el ámbito rural.

Porque, más allá de estas sospechas, lo cierto es que el rechazo del campo europeo al acuerdo con el Mercosur tiene bases concretas y previas. Productores de distintos países vienen manifestando su preocupación por las condiciones de competencia, señalando diferencias en los costos de producción, en las normativas sanitarias y en las exigencias ambientales.

Estas inquietudes se tradujeron en protestas, movilizaciones y una fuerte presión política sobre los gobiernos nacionales. En varios países de la Unión Europea, el agro se posicionó como un actor clave en el debate público, cuestionando tanto el acuerdo comercial como otras políticas vinculadas al cambio climático y la regulación del sector.

En este contexto, los propios análisis europeos reconocen que, de existir, las campañas de desinformación no explicarían por sí solas el nivel de rechazo. Más bien, habrían funcionado como un elemento que potencia y amplifica percepciones ya instaladas entre los productores.

“El problema no es solo lo que se dice, sino sobre qué terreno cae ese mensaje”, deslizan algunos especialistas en comunicación política citados en el debate europeo, en referencia a un sector que ya venía mostrando señales de malestar.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, por su parte, continúa en una situación de incertidumbre. Si bien las negociaciones llevan años de avances y retrocesos, el escenario actual combina resistencias internas, tensiones políticas y ahora también interrogantes sobre el rol de la información en la formación de opinión.

Así, el conflicto deja de ser exclusivamente económico o comercial y suma una dimensión más compleja, donde se cruzan intereses productivos, estrategias geopolíticas y disputas por la construcción del sentido público.