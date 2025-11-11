Horticultura con impacto: 100 toneladas de pepinillos procesados cada zafra en Jardín América

En Jardín América, el pepino se convirtió en una oportunidad productiva que une tecnología, organización y valor agregado. Con el acompañamiento técnico del INTA, la Cooperativa Flor de Jardín trabaja desde hace más de 20 años junto a más de 40 familias productoras de pepinillos y choclitos, transformando su cosecha en conservas que hoy llegan a todo el país.

El cultivo del pepinillo es de ciclo corto (solo 45 días desde la siembra), se adapta muy bien al clima misionero y permite diversificar la chacra con buenos rendimientos.

Las recomendaciones técnicas incluyen:

🔸 Incorporar materia orgánica (estiércol) para mejorar el suelo.

🔸 Aplicar cal hidratada para aportar calcio y magnesio.

🔸 Usar tutorado para facilitar la cosecha y lograr frutos más limpios y uniformes.

Cada zafra, la cooperativa procesa cerca de 100 toneladas de pepinos y pepinillos, generando empleo para más de 120 personas entre productores, cosecheros y personal de planta.

Este trabajo conjunto demuestra cómo el conocimiento técnico y la organización cooperativa fortalecen la producción familiar y el desarrollo local. El pepino se afirma así como un cultivo estratégico para la horticultura misionera y un ejemplo de arraigo rural con valor agregado.

Fuente: Prensa INTA.