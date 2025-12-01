Claves para fortalecer yerbales y teales ante plagas y estrés hídrico

El ingeniero agrónomo Néstor Munaretto, del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, detalla las principales plagas de la yerba mate y el té, explica por qué el manejo integral del sistema es decisivo y advierte sobre la urgencia de frenar la erosión y conservar el agua en las chacras.

El avance de plagas y la necesidad de fortalecer el manejo integral de los cultivos vuelve a ser tema central para los productores misioneros. Así lo explicó el ingeniero agrónomo Néstor Munaretto, del Ministerio del Agro y la Producción, quien repasó las principales amenazas en yerba mate y té, además de alertar sobre el deterioro del suelo y la pérdida de agua en las chacras.

En la yerba mate, indicó, predominan tres plagas clave: el taladro, el psílido —o rulo— y la posible presencia de ácaros. “El taladro es peor que el psílido porque hace el daño principal en el tronco”, remarcó Munaretto. Este insecto perfora la madera y genera galerías que interrumpen la circulación de savia, afectando directamente la producción.

El especialista explicó que la detección suele darse en momentos muy marcados del año. “Ahora lo encontramos porque octubre y noviembre son los meses donde están más activos; después reaparece en febrero”, precisó. Por eso, sostuvo, el monitoreo y el conocimiento de la biología de la plaga son fundamentales para una intervención adecuada.

Sobre el psílido, aclaró que si bien provoca pérdidas, su impacto es menor: daña principalmente las hojas, que pueden caer y regenerarse rápidamente. “La gente no tiene en cuenta muchas veces lo que hace el taladro en el tallo, y ahí están las bajas de producción”, subrayó.

Munaretto insistió en que las plantas débiles son las más afectadas. “Como nos pasa a nosotros cuando estamos bajos de defensas: pasa una gripe a un kilómetro y ya la tenemos. A la planta le pasa lo mismo”, señaló. Por eso, el manejo de la fertilización, la cobertura y la estructura del cultivo es clave para aumentar la resistencia natural.

El uso de cubiertas verdes cumple un rol doble: protege el suelo y dificulta la movilidad del taladro. “El taladro tiene más dificultad para poner huevos cuando hay buena cobertura en el tronco”, explicó. Además, destacó que muchas especies nativas presentes en el sistema no deben ser eliminadas porque cumplen funciones benéficas.

“Hay que manejar el sistema suelo-planta; cuando está bien fertilizado y con buen pH, la pared celular se fortalece y resiste mejor plagas y enfermedades”, puntualizó. Para Munaretto, separar los componentes del cultivo y trabajar por partes “es asegurarse un problema”.

El ingeniero también puso el foco en un tema estructural que va más allá de cada lote: la erosión del suelo. “La chacra no es solo cultivo: tiene caminos internos y vecinales donde se está perdiendo más de un metro de perfil”, advirtió, dejando en evidencia cómo se agrava el deterioro en zonas rurales.

Para él, la clave está en modificar la manera en que se maneja el agua. “El agua tiene que quedar donde cae. Nosotros dejamos correr el agua y, además de perderla, generamos erosión”, indicó. Así, la curva de nivel y las cubiertas verdes aparecen como herramientas básicas para evitar el escurrimiento.

Munaretto insistió en que Misiones tiene abundantes lluvias, pero no siempre bien aprovechadas. “Es inútil que caigan 2000 milímetros si los dejamos escurrir. Además de perderse, generan erosión”, sostuvo. Y llamó a trabajar en conservación, recuperación y almacenamiento: caminos empastados, taludes protegidos y manejo de cuencas.

El profesional también remarcó la importancia del árbol en los sistemas productivos. Señaló que el componente agroforestal debe ser manejado con criterio porque cumple un papel decisivo en la estabilidad del suelo, la protección del agua y el microclima.

Finalmente, Munaretto expresó su preocupación por la brecha entre lo que está escrito y lo que realmente se aplica. “Se ven muchas leyes y ordenanzas, pero quedan en los papeles. Mientras tanto, el deterioro se acelera. Tenemos que actuar más rápido y dejar de echarle la culpa al otro”, concluyó.

Entrevista realizada por Fernando Tejedor, para el programa “Tecnificando el Agro”, transmitido por el streaming de Misiones Online.