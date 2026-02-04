Reinician en San Javier la producción de plantines destinados a productores locales

El reinicio de la producción de plantines hortícolas en San Javier está orientado a su entrega a productores, en un contexto de condiciones favorables y con acciones del Instituto de Macroeconomía Circular para promover la diversificación productiva.

En la localidad de San Javier se presentan condiciones consideradas óptimas para el reinicio de la producción de plantines hortícolas, los cuales estarán destinados a su entrega a productores de la zona.

La actividad forma parte de una estrategia de fortalecimiento de la producción hortícola, con el objetivo de acompañar a las chacras misioneras en la incorporación y consolidación de esta alternativa productiva.

En este marco, el Instituto de Macroeconomía Circular continúa desarrollando acciones orientadas a impulsar la diversificación productiva, promoviendo esquemas que amplíen la base económica de las familias rurales.