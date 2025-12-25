Tejer futuro en clave rural: la apuesta política de la Red Mujeres Rurales que llegará a Expoagro 2026

Tras consolidar su presencia institucional en la edición 2025 de Expoagro, la Red Mujeres Rurales volverá a decir presente en la muestra agroindustrial más importante del país con una propuesta que busca ir más allá del evento en sí. En Expoagro 2026, edición YPF Agro, la entidad desplegará una agenda orientada a fortalecer redes, articular actores y proyectar acciones concretas para el desarrollo de la ruralidad argentina.

El eje central de su participación será ENTRAM.AR, tejiendo redes, potenciando futuro, un espacio que se realizará el miércoles 11 de marzo, de 16 a 18 horas, en el auditorio de Agronegocios del predio ferial y autódromo de San Nicolás. La actividad se inscribe dentro de la agenda de Expoagro, que celebrará sus 20 años del 10 al 13 de marzo de 2026.

Desde la organización explicaron que ENTRAM.AR no se plantea como una charla tradicional, sino como un ámbito de construcción colectiva. La propuesta apunta a generar impacto directo en los territorios a partir del intercambio de experiencias, la articulación de agendas y la puesta en común de herramientas que fortalezcan el presente y el futuro de la ruralidad.

“ENTRAM.AR es la propuesta de la Red Mujeres Rurales para fortalecer las redes necesarias para potenciar el presente y el futuro de la ruralidad. Es un espacio pensado para construir soluciones de manera colectiva, articulando a distintos actores del ecosistema productivo y social”, señalaron desde la entidad, al remarcar que el foco estará puesto en el hacer y no solo en el diagnóstico.

La elección de Expoagro como escenario no es casual. Para la Red, la muestra funciona como una plataforma estratégica de alcance nacional que permite visibilizar procesos que muchas veces se gestan en los territorios, pero no siempre logran instalarse en la agenda agropecuaria más amplia. En ese sentido, el encuentro reunirá voces rurales que integran la red y buscará fortalecer alianzas existentes, además de proyectar nuevas acciones conjuntas.

“Reafirmamos cada año nuestro compromiso como red en Expoagro, un espacio clave para el agro en todos sus aspectos. Junto a nuestras socias y aliados estratégicos elegimos este ámbito para celebrar el inicio del trabajo 2026, compartiendo resultados concretos y socializando nuestra agenda”, destacó Ana Laura Sayago, vicepresidenta de Red Mujeres Rurales e integrante del comité organizador del encuentro.

La fundadora de la Red, Beatriz “Pilu” Giraudo, subrayó el valor político y simbólico de la presencia sostenida en la muestra. En su mirada, Expoagro reúne a actores públicos y privados de todo el país y se convierte en un punto de encuentro privilegiado para instalar debates estratégicos. “Facilita nuestra presencia permanente en la agenda agro, potencia nuestra convicción de trabajo en red y nos permite alcanzar visibilidad nacional e internacional”, expresó.

Desde la Red Mujeres Rurales insisten en definirse como una “red de redes”, con una identidad construida desde la diversidad, la mixidad y la cooperación. Su trabajo se orienta a fortalecer liderazgos, promover la articulación territorial y construir una agenda de desarrollo sostenible que contemple las múltiples realidades de la ruralidad argentina.

En ese marco, ENTRAM.AR aparece como una síntesis de ese recorrido y, al mismo tiempo, como una apuesta hacia adelante. Más que una actividad puntual dentro de Expoagro 2026, el espacio busca consolidarse como un punto de partida para nuevas acciones, alianzas y proyectos que sigan ampliando la participación y la incidencia de las mujeres en el entramado rural.