Extraña plaga que afecta flores y frutos de yerba mate desconcierta a productores de San Pedro

Productores de San Pedro detectaron una enfermedad atípica que daña las flores y frutos de la yerba mate. En un contexto económico adverso, se complica la posibilidad de aplicar tratamientos preventivos.

Una plaga desconocida comenzó a afectar los yerbales de San Pedro, generando preocupación entre los productores de la zona. Los primeros reportes señalan que el problema se manifiesta principalmente en las plantas en etapa de floración, dañando también los frutos en desarrollo y provocando un retraso en el crecimiento de las plantas. Hasta el momento, no se ha podido determinar su origen ni su tipo.

Ante la incertidumbre, uno de los productores afectados envió imágenes a técnicos del INTA, quienes iniciaron el análisis para identificar el agente causante. La presencia de esta anomalía coincide con el pronto inicio de la zafriña, la segunda etapa de cosecha del año, y se suma a las dificultades que ya enfrenta el sector por los bajos precios y la falta de recursos para tareas de mantenimiento.

“Estamos preocupados porque no sabemos de qué se trata”, expresaron desde San Pedro. “A simple vista afecta la flor y el fruto, la planta se estanca, no brota más, y eso puede tener consecuencias graves si se propaga”.

El contexto económico actual agrava el panorama. Con precios históricamente bajos y pagos diferidos, muchos productores reconocen que no pueden aplicar fertilizantes ni plaguicidas preventivos, lo que favorece la aparición de enfermedades y plagas. “El productor está sin herramientas para defender su chacra”, señalaron referentes del sector, recordando que el lema sigue siendo resistir sin regalar la producción.

A esto se suma que en otras zonas de Misiones se reportan ataques de “rulo”, el ácaro que deforma los brotes tiernos y debilita las plantas recién cosechadas. Si bien los técnicos recomiendan no usar químicos en exceso para evitar el desequilibrio biológico, la combinación de distintas amenazas naturales y la falta de asistencia económica dejan a los yerbales en una situación frágil.