Yerba Mate | Un ranking reveló las marcas más consumidas por los argentinos en 2025

La cuenta especializada “Rankings de Argentina” difundió un listado con las yerbas más populares según su participación de mercado. La marca correntina Playadito se ubicó en la cima con el 19,2%, mientras que el grupo de marcas del establecimiento Las Marías alcanzó el segundo puesto.

Según los datos que compartió la cuenta especializada, la yerba mate Playadito se consolidó como la marca individual más vendida. La cooperativa alcanzó un 19,2% del total del mercado y con ello se posicionó en el primer lugar del podio de las preferencias nacionales.

Por otra parte, el segundo puesto fue para el conjunto de marcas que pertenecen al establecimiento Las Marías. El informe puntualizó que las yerbas Taragüi, Unión, Mañanita y La Merced sumaron en conjunto un 17% de la participación. La fuente aclaró que no existe un dato individual para cada una de estas etiquetas, sino que el porcentaje corresponde al conglomerado.

Por su parte, entre las marcas misioneras, la primera en aparecer en el ranking es Amanda, que se ubicó en el cuarto puesto con una participación del 6,7% del mercado nacional. Más atrás se posiciona Rosamonte, en el sexto lugar con el 5%, mientras que Piporé cierra el listado en el décimo puesto con el 2,5%.

El sondeo expone la dinámica de un sector altamente competitivo que forma parte de la cultura y la economía nacional. Mirá el listado completo:

1- Playadito — 19,2%

2- Taragüi / Unión / Mañanita / La Merced (todas de Las Marías) — 17% compartido entre todas (no hay dato individual, pertenece a Las Marías)

3- CBSé — 8,4%

4- Amanda 6,7%

5- Verdeflor — 5,3%

6- Rosamonte — 5%

7- Cruz de Malta / Nobleza Gaucha — 4%

8- Aguantadora / Pampa

3,1% 9- Llorente 3%

10- Piporé 2,5%