Apicultores de 25 de Mayo avanzan hacia nuevos canales de comercialización

La Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones acompañará a productores apícolas en el fortalecimiento de su identidad comercial, capacitaciones y acceso a nuevos espacios de venta a través del programa Origen Misiones.

La presidente de ADEMI, Graciela De Moura, mantuvo una reunión de trabajo en la localidad de 25 de Mayo junto al intendente Omar Wdowin, representantes de la Cooperativa Las Abejas Limitada y miembros de la Asociación de Apicultores de Misiones, con el objetivo de fortalecer la actividad productiva de los 85 socios que integran la entidad cooperativa.

El encuentro se concretó a partir de un pedido conjunto de la cooperativa y el municipio, canalizado a través del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, y tuvo como eje central la incorporación de los productores al programa Origen Misiones. Esta iniciativa permitirá ampliar los canales de comercialización mediante la presencia de productos en puntos estratégicos como aeropuertos y espacios turísticos de la provincia.

En ese marco, ADEMI brindará un acompañamiento integral orientado a mejorar la competitividad del sector, incluyendo el desarrollo de identidad de marca, diseño de packaging, obtención de registros y habilitaciones necesarias para la comercialización, además de capacitaciones en marketing y gestión de redes sociales.

Asimismo, la Agencia apoyará la organización de fiestas típicas del municipio y promoverá el dictado de la Tecnicatura en Producción Apícola, acciones que buscan fortalecer el desarrollo económico local y consolidar la apicultura como una actividad productiva con mayor valor agregado y proyección comercial en Misiones.