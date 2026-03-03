La propuesta de Misiones para crear una pizarra de precios en el INYM suma respaldo en el sector yerbatero

La iniciativa presentada ante el INYM propone establecer un valor de referencia público para la hoja verde, con el objetivo de aportar transparencia en un mercado desregulado que atraviesa un momento crítico para los productores.

El sector yerbatero atraviesa un escenario de fuerte incertidumbre marcado por la desregulación del mercado y la caída de los valores pagados en chacra. En este contexto, el Gobierno de Misiones presentó ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) una propuesta para crear una pizarra de precios de referencia que funcione como parámetro público para toda la cadena productiva.

La iniciativa fue impulsada por el representante provincial en el organismo, Ricardo Maciel, y ya comenzó a generar repercusiones entre productores y referentes del sector. Días atrás, el director por la Producción del INYM, Roberto Ferreyra, confirmó que el directorio aprobó tratar formalmente la propuesta orientada a establecer un valor guía para la hoja verde.

Según explicó Ferreyra en diálogo con LT 17 Radio Provincia de Misiones, la medida apunta a mejorar la transparencia del mercado. Señaló que el sistema sería similar al utilizado en otros rubros productivos, donde existen referencias públicas que permiten comparar precios y condiciones comerciales. En ese sentido, sostuvo que la herramienta ayudaría a que los productores conozcan quiénes están pagando mejores valores y advirtió que las recientes medidas de desregulación impactaron negativamente en la rentabilidad del sector yerbatero misionero.

Un precio orientativo para ordenar el mercado

La propuesta recibió el respaldo de distintos actores vinculados a la producción. El referente yerbatero Luis Andrusyszyn consideró positiva la iniciativa al afirmar que contar con una referencia pública permitirá mayor claridad en las operaciones comerciales y visibilizar las diferencias de precios dentro del mercado.

En la misma línea, el productor Jorge Lizznienz, de Jardín América, calificó como “excelente” el tratamiento del proyecto y expresó su expectativa de que contribuya a mejorar el precio de la materia prima y reducir la brecha existente entre el valor del producto final y lo que perciben productores y tareferos.

Por su parte, Jorge Hadad, referente del Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA), remarcó la importancia de que los productores tengan acceso a información clara sobre el valor real de su producción y los costos asociados. Consideró que transparentar esos datos resulta clave para fortalecer la equidad dentro de la cadena y evitar prácticas que perjudiquen a quienes sostienen la actividad desde la producción primaria.

Mientras continúa el debate dentro del INYM, la propuesta de establecer una pizarra de precios se posiciona como una de las alternativas en análisis para ordenar el mercado yerbatero y brindar mayor previsibilidad a un sector estratégico para la economía regional.