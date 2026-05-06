La diversificación de polinizadores: el rol estratégico del abejorro en la optimización de la producción de tomates

En un panorama global donde la seguridad alimentaria y la eficiencia productiva son pilares fundamentales, la interacción entre la agricultura y el reino animal, particularmente los insectos polinizadores, adquiere una relevancia crítica. Según recientes difusiones en el ámbito de la polinización agrícola, se estima que aproximadamente el 35% de la producción mundial de alimentos está intrínsecamente ligada al trabajo de diversas especies de polinizadores.

Tradicionalmente, la abeja melífera, científicamente conocida como Apis mellifera, ha sido reconocida como la principal protagonista de esta vital labor. Sin embargo, un análisis técnico más profundo revela que, si bien es una especie versátil y fundamental, la Apis mellifera no siempre posee la especialización necesaria para optimizar la polinización en la totalidad de los cultivos.

Bajo esta premisa, la investigación agroindustrial ha intensificado sus esfuerzos en la identificación y el fomento del uso de insectos alternativos que puedan complementar o incluso superar la eficiencia de las abejas en nichos específicos, como es el caso de los cultivos de tomate, donde el abejorro nativo Bombus pauloensis emerge como un actor clave en la búsqueda de una mayor y mejor producción.

La especialización de los polinizadores y la eficiencia productiva

La complejidad de la floración en distintas especies vegetales impone demandas variadas a sus polinizadores. Mientras que la abeja Apis mellifera es una generalista excepcional, capaz de visitar una amplia gama de flores y contribuir a la producción de numerosos cultivos, su morfología y comportamiento no siempre se adaptan de manera óptima a las características específicas de ciertas flores.

Un ejemplo paradigmático es el de las solanáceas, familia a la que pertenece el tomate (Solanum lycopersicum). Las flores de tomate poseen anteras poricidas, es decir, liberan el polen a través de pequeños poros en lugar de hendiduras longitudinales. Para que el polen sea liberado eficazmente, se requiere una vibración específica, un proceso conocido como ‘polinización por zumbido’ o ‘sonication’. Las abejas melíferas no son particularmente eficientes en esta técnica, lo que a menudo resulta en una polinización incompleta o insuficiente si no hay otros factores que la favorezcan, como el viento o la polinización manual.

Es en este contexto donde los abejorros, y en particular especies nativas como el Bombus pauloensis, demuestran una ventaja comparativa significativa. Los abejorros están naturalmente adaptados para realizar la polinización por zumbido. Su mayor tamaño y la capacidad de desenganchar sus alas de los músculos torácicos durante el vuelo les permiten generar vibraciones de alta frecuencia que liberan el polen de las anteras poricidas de manera mucho más efectiva.

Este comportamiento es crucial para asegurar una fertilización adecuada en cultivos como el tomate, pimiento, arándano y otras especies que dependen de este mecanismo. Esta especialización subraya la premisa de que, si bien la abeja melífera es la ‘gran estrella’ de la polinización, no es ‘verdaderamente experta’ en todos los cultivos, abriendo la puerta a la exploración de otros polinizadores alternativos.

El potencial del abejorro bombus pauloensis en el cultivo de tomate

La implementación del abejorro nativo Bombus pauloensis en sistemas de producción de tomate no solo aborda la limitación de la Apis mellifera en la polinización por zumbido, sino que también ofrece una serie de beneficios adicionales que pueden conducir a una ‘mayor y mejor producción’, tal como lo indican las investigaciones.

Los abejorros, al ser insectos robustos, pueden operar eficientemente en un rango más amplio de condiciones ambientales, incluyendo temperaturas más bajas y niveles de luz reducidos, lo que los hace ideales para invernaderos o para temporadas con climas menos favorables. Además, su comportamiento menos agresivo y su tendencia a permanecer dentro de los cultivos los convierten en polinizadores de invernadero altamente deseables.

Los resultados de su actividad polinizadora en cultivos de tomate son multifacéticos, impactando directamente en la rentabilidad y calidad del producto final:

Aumento en el cuajado de frutos: Una polinización más eficiente y completa asegura que un mayor porcentaje de flores se conviertan en frutos, maximizando el rendimiento por planta.

Una polinización más eficiente y completa asegura que un mayor porcentaje de flores se conviertan en frutos, maximizando el rendimiento por planta. Mejora en el tamaño y uniformidad: La distribución equitativa del polen en el estigma se traduce en frutos con mejor desarrollo, mayor peso y una forma más homogénea, características altamente valoradas en el mercado por su impacto en la clasificación y presentación.

La distribución equitativa del polen en el estigma se traduce en frutos con mejor desarrollo, mayor peso y una forma más homogénea, características altamente valoradas en el mercado por su impacto en la clasificación y presentación. Incremento en la calidad organoléptica: Se ha observado que la polinización por abejorros puede influir positivamente en el contenido de sólidos solubles (azúcares), acidez y, en consecuencia, en el sabor de los tomates, satisfaciendo las demandas de los consumidores por productos de mayor calidad.

Se ha observado que la polinización por abejorros puede influir positivamente en el contenido de sólidos solubles (azúcares), acidez y, en consecuencia, en el sabor de los tomates, satisfaciendo las demandas de los consumidores por productos de mayor calidad. Reducción de deformidades y frutos partenocárpicos: Al garantizar una fertilización completa de los óvulos, se minimiza la aparición de frutos malformados o aquellos desarrollados sin semillas, lo que optimiza el rendimiento comercial y reduce el descarte.

Al garantizar una fertilización completa de los óvulos, se minimiza la aparición de frutos malformados o aquellos desarrollados sin semillas, lo que optimiza el rendimiento comercial y reduce el descarte. Disminución de la necesidad de polinización manual: En sistemas de invernadero, la introducción de colonias de abejorros reduce significativamente la mano de obra y los costos asociados a la polinización artificial o al uso de vibradores mecánicos, liberando recursos para otras tareas agrícolas.

La elección de un abejorro nativo como Bombus pauloensis también reviste una importancia ecológica, ya que su uso contribuye a la conservación de la biodiversidad local y minimiza el riesgo de introducción de especies exóticas que podrían competir con la fauna autóctona. Este enfoque integrado y sostenible resalta la visión de una agroindustria que busca la eficiencia no solo económica, sino también ambiental, consolidando el papel de los polinizadores especializados como herramientas estratégicas para la sostenibilidad y la rentabilidad del sector agrícola global.

Fuente: Bichos de Campo.