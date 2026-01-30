Apam advierte sobre una crisis profunda en la yerba mate tras la desregulación del INYM

Desde la Asociación de Productores Agrarios de Misiones señalaron que la desregulación del INYM generó caída de precios, pérdida de rentabilidad y un escenario de fuerte concentración del mercado. Advirtieron consecuencias sociales en zonas productivas y reclamaron un valor de 50 centavos de dólar para el kilo de hoja verde.

La Asociación de Productores Agrarios de Misiones (Apam) expresó su preocupación por la situación que atraviesa el sector yerbatero tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Desde la entidad señalaron que el nuevo escenario dejó a los productores en un contexto de fuerte desequilibrio, con precios en baja y dificultades crecientes para sostener la actividad.

Según indicaron, la eliminación del marco legal que regulaba la actividad derivó en un mercado con menor capacidad de control y con reglas que, aseguran, perjudican especialmente a los pequeños productores. En ese sentido, advirtieron sobre una pérdida de rentabilidad que impacta de lleno en las economías familiares de las zonas rurales.

Desde Apam describieron al mercado yerbatero como “imperfecto”, al explicar que existen alrededor de 13 mil productores, de los cuales el 80% posee menos de ocho hectáreas, mientras que el poder de compra se encuentra concentrado en un número reducido de empresas. En esa línea, remarcaron que dos grandes firmas correntinas concentran cerca del 50% del mercado y que, sumada otra empresa misionera, superan ampliamente ese porcentaje, lo que —según señalaron— les otorga capacidad para imponer valores bajos.

La entidad recordó que, tras la eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) en la década de 1990, el propio sector reconoció consecuencias negativas para la producción primaria. Como respuesta a ese escenario se creó el INYM, con el objetivo de garantizar costos de producción y márgenes mínimos de rentabilidad para los productores.

Sin embargo, desde Apam cuestionaron que el actual proceso de desregulación haya desarticulado ese esquema. En ese marco, señalaron que “se destruyó el marco legal que ordenaba la actividad y quedamos librados a las fuerzas del mercado”, al tiempo que sostuvieron que en la actualidad “pagan lo que quieren”, lo que genera dificultades para sostener salarios rurales.

Incluso, advirtieron que esta situación tiene consecuencias laborales, ya que, según manifestaron, algunos trabajadores rurales optan por migrar temporalmente a otros países para realizar tareas agrícolas. “Muchos trabajadores rurales terminan migrando a Brasil para cosechar uvas porque aquí no se les puede pagar lo que corresponde”, expresaron desde la entidad.

Respecto al funcionamiento del INYM, desde Apam explicaron que la mesa de negociación del precio siempre fue un ámbito complejo, pero necesario. “Era un ámbito difícil, un verdadero campo de batalla, pero teníamos un marco legal. Si no había acuerdo por unanimidad, la Nación debía laudar, y ese laudo siempre garantizaba, al menos, el costo de producción”, señalaron.

En esa línea, defendieron el criterio de unanimidad para la definición de precios, al considerar que protege a la producción primaria. “Los únicos que vendemos materia prima somos los productores. El resto de los actores compra. Si el precio se definiera por mayoría, se fijaría un valor vil que nos dejaría afuera del sistema”, indicaron, al tiempo que valoraron el veto como herramienta de resguardo.

La crisis, afirmaron, ya se refleja en las colonias productivas. Desde la entidad advirtieron sobre la presencia creciente de carteles de venta de chacras y propiedades rurales, una señal que interpretan como parte del deterioro económico y social que atraviesa el sector.

Frente a este escenario, desde Apam reclamaron una salida política. “Pedimos que las máximas autoridades de la provincia se sienten con el Presidente y se resuelva esta situación. El marco legal existe y se llama Instituto Nacional de la Yerba Mate”, manifestaron.

Finalmente, reiteraron su postura sobre el precio de la materia prima. Desde la asociación sostienen que el valor justo para el kilo de hoja verde debe ser de 50 centavos de dólar. Aseguraron que ese número cuenta con respaldo en antecedentes históricos, documentos y registros del sector, y que en distintos períodos incluso se superó ese valor.