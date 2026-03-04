El material de los mil usos: el bambú gana protagonismo en Misiones con una semana internacional que apunta al desarrollo productivo

Especialistas, productores y universidades participarán de una semana de actividades que incluirá seminarios, capacitaciones prácticas y una mesa intersectorial para fortalecer la cadena del bambú y su potencial productivo y ambiental.

Misiones será escenario de una semana de actividades dedicadas al desarrollo del bambú como recurso productivo y ambiental, en una iniciativa que reunirá a especialistas nacionales e internacionales, productores, investigadores y organismos públicos con el objetivo de consolidar una cadena de valor sustentable en torno a este material. La propuesta es impulsada junto a la Red Internacional del Bambú y Ratán (INBAR) y la Universidad Nacional de Misiones, con una agenda que combinará formación, intercambio técnico y planificación estratégica.

El docente investigador Javier Duarte explicó que el encuentro forma parte de un trabajo colectivo orientado a fortalecer el sector en la provincia. “Estamos junto con Aixa Belén Marcantini Mendoza y Alberto Vieira apoyando esta iniciativa del INBAR, que propone una semana completa de actividades donde el eje principal será el seminario internacional del bambú como recurso ante la acción climática y la mesa intersectorial del bambú en Misiones”, señaló.

La primera actividad será el martes 10 de marzo, con un seminario internacional que se desarrollará de 8:30 a 17:30 en modalidad híbrida, permitiendo la participación presencial y virtual. Duarte destacó que el encuentro contará con expositores de distintos países y traducción simultánea al portugués para ampliar el alcance regional. “Va a haber especialistas de Uruguay, Brasil, Paraguay y Costa Rica compartiendo experiencias que ya tuvieron resultados exitosos en otros países”, indicó.

El investigador remarcó además que el crecimiento del bambú a nivel mundial demuestra su potencial económico. “Hoy en China existen más de 10.000 productos comerciales registrados a base de bambú, lo que muestra el enorme abanico de oportunidades que puede generar este recurso”, sostuvo.

Las jornadas continuarán con dos instancias prácticas destinadas a la formación técnica, previstas para el miércoles 11 y jueves 12 de marzo, con cupos limitados y orientadas a nuevos formadores y productores con experiencia. Según Duarte, estas capacitaciones buscan consolidar la base productiva: “La idea es asegurar primero el manejo sustentable de los bambuzales para luego avanzar hacia el valor agregado y la comercialización”.

Desde el enfoque académico y productivo, la arquitecta e investigadora Aixa Belén Marcattini Mendoza explicó que el objetivo principal es construir redes regionales de trabajo. “La finalidad es compartir experiencias sobre manejo sustentable y capacitar productores para formar una cadena de producción sólida. Sin producto y sin producción no hay aplicación”, afirmó, destacando que el bambú posee usos que van desde la alimentación hasta la construcción.

Marcattini Mendoza subrayó que Misiones cuenta con condiciones naturales privilegiadas para el desarrollo del cultivo. “Es una de las provincias con mayor capacidad de bambuzales y también tiene especies nativas, por eso buscamos sumar experiencias y potenciar esa capacidad productiva existente”, señaló. Además, remarcó que el material es conocido como “el material de los mil usos” por la amplitud de aplicaciones que ofrece.

El técnico botánico y artesano Alberto Vieyra aportó una mirada técnica sobre el potencial industrial del recurso y sus beneficios ambientales. “El bambú permite generar desde bioplásticos hasta carbón vegetal utilizado como biochar para mejorar suelos, además de multilaminados para muebles, pisos y estructuras con alta resistencia”, explicó, y agregó que su flexibilidad y resistencia lo convierten en un material natural de alta tecnología.

Vieira también destacó el valor económico del cultivo dentro de sistemas productivos diversificados. “Una hectárea de bambú puede equivaler a ocho hectáreas de pino en términos productivos, y además protege otros cultivos del viento mientras genera material para construcción y brotes comestibles”, indicó, resaltando su potencial como recurso integral.

En esa línea, el productor Mauricio Chatich, responsable del proyecto Ñanderetá en Loreto, relató el proceso de desarrollo local del bambú y la articulación entre productores e investigadores. “Hoy tenemos ocho hectáreas en producción de bambú gigante y trabajamos con un protocolo de manejo sustentable. Desde 2017 realizamos tratamientos de preservación que, hasta donde sabemos, son únicos en Argentina”, comentó.

Chatich explicó que el crecimiento del sector permitió avanzar desde la venta de cañas a granel hacia productos con mayor valor agregado. “Antes se enviaba el bambú sin procesar a otras provincias, pero hoy los productores comenzaron a fabricar paneles estandarizados, lo que mejora los ingresos y permite que el valor quede en la chacra”, señaló.

El cierre de la semana será el viernes 13 de marzo, con la mesa intersectorial del bambú que se desarrollará desde las 15 horas en la Facultad de Ingeniería de Oberá, también en modalidad híbrida. Duarte destacó que la invitación está abierta a toda la comunidad: “Convocamos a productores, profesionales, inversores y agentes del Estado porque buscamos que el sector bambucero logre consolidarse dentro del espacio productivo de la provincia”.

La Semana Internacional del Bambú en Misiones invita a productores, profesionales, estudiantes, inversores y público interesado a participar de un espacio pensado para impulsar el desarrollo sustentable del sector y fortalecer su cadena productiva. Javier Duarte destacó que el objetivo es “consolidar una red de trabajo sólida que permita pasar del manejo sustentable de los bambuzales al agregado de valor y la comercialización”, mientras que la arquitecta Aixa Belén Marcattini Mendoza remarcó la importancia de capacitar y generar bases productivas firmes porque “sin producción no hay aplicación”. Por su parte, el técnico botánico Alberto Vieira subrayó el potencial del bambú como recurso económico y ambiental, capaz de generar múltiples productos y reducir el impacto sobre los bosques, y el productor Mauricio Chatich valoró la articulación entre investigadores y chacras locales para que el conocimiento se traduzca en oportunidades reales y mayor valor agregado dentro de la provincia.

La Semana Internacional del Bambú en Misiones es organizada de manera conjunta por la Organización Internacional del Bambú y el Ratán (INBAR), la Universidad Nacional de Misiones —a través de la Facultad de Ingeniería de la UNaM, la Facultad de Arte y Diseño (UNaM) y la Facultad de Ciencias Forestales (UNaM)— junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de Industria de Misiones y distintas iniciativas vinculadas al desarrollo del bambú y la producción sustentable, entre ellas Jornada Bambú Costa Rica y emprendimientos locales del sector artesanal y productivo como Tacuaruzú Artesanías en Bambú y Kamada, consolidando una articulación interinstitucional orientada a fortalecer la cadena del bambú en la región.