Conflicto en Medio Oriente: demoras y suba de costos complican las exportaciones de té misionero

Debido al conflicto en Medio Oriente, aumentaron los costos logísticos hacia Estados Unidos, destino del 70% del té misionero, genera preocupación en el sector exportador. Las navieras ya anunciaron incrementos en los fletes en medio de la tensión internacional.

Jonathan Klimiuk, titular de Klimiuk Infusiones en Radio Up.

El sector tealero de Misiones comienza a sentir un impacto directo en sus exportaciones a partir del aumento anunciado en los costos de transporte marítimo hacia Estados Unidos, principal destino del té argentino. En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y cambios en la operatoria naviera, las empresas anticipan un encarecimiento de los envíos que afecta la rentabilidad del negocio.

Johnny Klimiuk, titular de Klimuk Infusiones, explicó que las navieras ya comunicaron incrementos en los fletes que comenzarán a regir desde abril. “Particularmente el destino de Estados Unidos ya anunció un incremento en el costo del flete en virtud de lo que está aconteciendo a nivel internacional y por el tema del petróleo”, señaló, y advirtió que la medida impacta de lleno en la producción exportadora.

El impacto resulta significativo para el sector, ya que cerca del 70% de la producción tealera se exporta a ese mercado. “Hoy el 70% de la producción va hacia Estados Unidos; si bien no hubo suspensión de envíos, sí anunciaron incrementos en el costo del flete”, explicó Klimiuk. A diferencia de la yerba mate —más afectada por la suspensión de operaciones hacia Medio Oriente—, el té mantiene su flujo comercial, aunque con mayores costos logísticos.

Las operaciones del sector se organizan mediante contratos anuales cerrados con anticipación, en los que se proyectan envíos y márgenes financieros. En ese sentido, el empresario remarcó que cualquier modificación altera la planificación prevista: “Uno tiene los contratos anuales hechos y proyecta los envíos durante todo el año, entonces cualquier cambio en los costos trae consecuencias inmediatas”.

Actualmente, los envíos hacia Estados Unidos demandan entre 25 y 27 días de tránsito marítimo y, aunque no se registran cancelaciones, el incremento del flete se suma a un escenario complejo para las economías regionales. “No está tan perjudicado como la yerba mate, pero claramente es un impacto para toda la producción”, sostuvo.

Desde el sector advierten que, si las tensiones globales se prolongan, el aumento sostenido del transporte podría trasladarse a toda la cadena exportadora. “Esperemos que sea una situación de corto plazo, porque cualquier prolongación va a traer más consecuencias para las economías regionales”, concluyó Klimiuk.