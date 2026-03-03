Por la guerra en Medio Oriente, Yerbatera Hoja Verde paraliza su producción y exportación de yerba mate a Siria

Un nuevo impacto externo vuelve a sacudir al sector productivo yerbatero. Omar Kassab, titular de Yerba Don Omar, confirmó que la empresa no puede continuar enviando yerba mate a Siria debido al conflicto bélico desatado en Medio Oriente entre Estados Unidos-Israel e Irán, situación que paralizó las principales rutas logísticas de la región.

El empresario de Andresito explicó que los embarques hacia ese país quedaron completamente detenidos luego de que las compañías navieras cancelaran sus operaciones. “Hoy nos avisaron del transporte marítimo que no están haciendo más reservas hasta nuevo aviso por la guerra.”, señaló en diálogo con Misiones Online.

La noticia obligó a la firma a frenar su actividad productiva. Según indicó Kassab, este martes por la mañana la empresa decidió detener sus máquinas ante la imposibilidad de despachar la mercadería, luego de que las compañías navieras informaran que no permitirán el paso de barcos por el Canal Rojo, una de las principales rutas hacia Medio Oriente.

Respecto al último envío realizado, detalló que en enero se exportaron 20 contenedores, cada uno con 24.000 kilos de yerba mate, y que la molienda debió suspenderse hasta nuevo aviso mientras se preparaba una nueva carga.

En relación con la duración del conflicto y su impacto en las operaciones, el empresario señaló que el panorama es incierto y que no existe previsión sobre cuándo podrían normalizarse los envíos

Si bien Siria representa el principal destino de exportación, la empresa mantiene también mercados activos en Europa y Turquía, aunque el actual escenario internacional genera incertidumbre sobre la continuidad del comercio exterior en el corto plazo.