Políticas Agrarias

Biofábrica Misiones: nueva conducción en una etapa de reordenamiento provincial

Lucia Gonzalvez
Por Lucia Gonzalvez
0
Biofábrica Misiones Federico Augusto Miravet

El gobernador Hugo Passalacqua confirmó la designación de Federico Augusto Miravet como nuevo presidente de Biofábrica Misiones, en el marco de los cambios que el Ejecutivo provincial viene impulsando en distintas áreas del Gabinete durante el mes de diciembre.

El nuevo titular del organismo toma el lugar del ingeniero Leonardo Morzán al frente de una entidad clave para el desarrollo productivo, científico y tecnológico de la provincia, especialmente vinculada a los procesos de innovación y agregado de valor.

Abogado de profesión y con recorrido en el ámbito de las políticas públicas, el asesoramiento legislativo y la gestión estratégica, Miravet llega a Biofábrica con el objetivo de consolidar su rol dentro del ecosistema misionero de innovación.

La designación se enmarca en una etapa de reorganización de la administración provincial que busca profundizar la bioeconomía, la sustentabilidad y el trabajo articulado entre el Estado y el entramado productivo.

En ese contexto, también se destaca su cercanía con el ministro del Agro y la Producción, Facundo Sartori, un vínculo que podría fortalecer la coordinación de políticas vinculadas al sector.

Artículo anterior
Visión Misionera 2026 | Con precios bajos, los productores no abandonan la yerba y buscan alternativas en la diversificación 

Últimas Noticias

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Lo Último

Sobre Nosotros

AgroMisiones.com.ar Tiene el objetivo central de servir como un referente en noticias, información y tendencias del sector agroindustrial de Misiones.

¡Suscribite!

Categorías

Mantenete Conectado

CONTACTO

AgroMisiones - Todos los derechos reservados 2025.