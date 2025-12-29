Biofábrica Misiones: nueva conducción en una etapa de reordenamiento provincial

El gobernador Hugo Passalacqua confirmó la designación de Federico Augusto Miravet como nuevo presidente de Biofábrica Misiones, en el marco de los cambios que el Ejecutivo provincial viene impulsando en distintas áreas del Gabinete durante el mes de diciembre.

El nuevo titular del organismo toma el lugar del ingeniero Leonardo Morzán al frente de una entidad clave para el desarrollo productivo, científico y tecnológico de la provincia, especialmente vinculada a los procesos de innovación y agregado de valor.

Abogado de profesión y con recorrido en el ámbito de las políticas públicas, el asesoramiento legislativo y la gestión estratégica, Miravet llega a Biofábrica con el objetivo de consolidar su rol dentro del ecosistema misionero de innovación.

La designación se enmarca en una etapa de reorganización de la administración provincial que busca profundizar la bioeconomía, la sustentabilidad y el trabajo articulado entre el Estado y el entramado productivo.

En ese contexto, también se destaca su cercanía con el ministro del Agro y la Producción, Facundo Sartori, un vínculo que podría fortalecer la coordinación de políticas vinculadas al sector.