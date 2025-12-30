El Mercado Central cierra el año con cifras récord y mayor dinamismo comercial

Con más de 1.600 ingresos diarios y un fuerte movimiento de frutas, verduras y hortalizas, el Mercado Central consolida su rol estratégico en la comercialización y el desarrollo productivo de la provincia.

El Mercado Central atraviesa el último mes del año con un balance altamente positivo, marcado por un crecimiento sostenido en la actividad comercial y un aumento significativo en el movimiento diario. De lunes a sábados, entre las 3 y las 10 de la mañana, el predio registra más de 1.600 ingresos diarios, un dato que refleja el dinamismo alcanzado en este espacio clave para la economía regional.

Este intenso flujo se traduce en la comercialización de toneladas de frutas, verduras y hortalizas que fortalecen la cadena de valor agroalimentaria y generan ingresos directos para productores misioneros y operadores comerciales. El mercado se consolida así como un punto estratégico de encuentro entre la producción local y la demanda, favoreciendo el abastecimiento y la circulación de alimentos frescos.

El crecimiento registrado durante el año estuvo acompañado por mejoras en las condiciones generales de funcionamiento. La seguridad en el predio, la implementación de reglas claras y el trabajo articulado entre el sector público y privado fueron factores centrales para duplicar los ingresos comerciales, evidenciando el impacto de una gestión sostenida y planificada.

En un contexto marcado por desafíos, el cierre del año encuentra al Mercado Central reafirmando su compromiso con el productor y con la actividad comercial. Orden, previsibilidad y condiciones de trabajo adecuadas aparecen como ejes centrales para proyectar un nuevo año con más oportunidades, crecimiento y desarrollo para toda la comunidad productiva.