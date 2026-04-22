Productores de Caraguatay concretaron una nueva cosecha de pacú que llegará a los Mercados Concentradores

En Caraguatay se realizó una nueva cosecha de pacú, una producción que en los próximos días estará disponible en el Mercado Concentrador, acercando a las familias alimentos frescos y de origen local.

La actividad fue impulsada por productores de la zona, entre ellos la familia de Nélida Olivera, desde la Granja de Luty, quienes trabajan de manera articulada con equipos técnicos y otras familias, fortaleciendo el desarrollo de la piscicultura en la región.

Este tipo de producciones se consolida como una alternativa dentro de las economías regionales del norte misionero, no solo por su potencial productivo sino también por su aporte a la diversificación y al agregado de valor en origen.

Además, la piscicultura permite avanzar en esquemas de producción que priorizan la cercanía entre productor y consumidor, favoreciendo la frescura de los alimentos y promoviendo circuitos más cortos de comercialización.

Con este tipo de iniciativas, el sector continúa creciendo en la provincia, apostando a un modelo que combina desarrollo productivo con el fortalecimiento de las familias rurales.