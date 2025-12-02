Comenzó la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis en Misiones

La provincia inició el operativo sanitario anual para reforzar la protección del rodeo bovino y sostener el estatus sanitario, con acciones coordinadas entre organismos locales y SENASA.

La segunda campaña 2025 de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina comenzó en Misiones, con un despliegue territorial destinado a fortalecer la sanidad animal y acompañar el crecimiento de la producción provincial. El operativo apunta a mantener la protección del rodeo frente a enfermedades de alto impacto sanitario y económico.

En esta etapa, se vacuna a bovinos y bubalinos menores, incluyendo terneros y terneras, novillitos y novillitas, toritos y vaquillonas. Además, las terneras de entre 3 y 8 meses reciben la inmunización contra la brucelosis, una enfermedad clave en la prevención para garantizar la productividad y la seguridad sanitaria de los establecimientos.

El trabajo es resultado de la articulación entre los entes sanitarios locales, las fundaciones provinciales y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que coordinan acciones para asegurar que cada productor cumpla con el calendario obligatorio de vacunación. Este esquema conjunto permite optimizar recursos y garantizar cobertura en todo el territorio misionero.

A la par de la campaña principal, se desarrollan medidas preventivas y de control frente a enfermedades emergentes, como la rabia paresiante. La vacunación estratégica en zonas de riesgo busca contener posibles brotes y proteger tanto a los animales como a las familias productoras. Con estas acciones, Misiones reafirma su compromiso con una producción segura y sostenible.

Fuente: Ministerio del Agro y la Producción de Misiones.