Diversificar para crecer: asistencia técnica impulsa nuevas apuestas productivas en Campo Grande

El equipo técnico acompañó a un productor del Lote 199 que amplía su matriz productiva con maracuyá, uva y producciones de granja, fortaleciendo el desarrollo local y la economía familiar.

En Campo Grande, el trabajo en territorio volvió a poner el foco en el fortalecimiento de la producción local y la diversificación como estrategia de crecimiento. El coordinador zonal José Kirilinko visitó la chacra de Luciano Vera, en el Lote 199, para brindar asesoramiento técnico y acompañar el desarrollo de nuevas líneas productivas.

Don Vera, reconocido por su producción tradicional de té y yerba mate, viene apostando con firmeza a ampliar su matriz productiva. A los cultivos históricos sumó uva, mandioca, maíz y maracuyá, además de la cría de animales de corral y el trabajo en una olería, consolidando un esquema que integra distintas actividades y genera mayor estabilidad económica para su familia.

Durante la jornada, el eje estuvo puesto en el cultivo de maracuyá, una alternativa que gana terreno en la zona por su potencial de mercado y adaptación a las condiciones locales. El acompañamiento técnico permitió evaluar el estado del cultivo, optimizar prácticas y proyectar mejoras en rendimiento y calidad.

La visita contó además con la presencia de Silvina Abdala, secretaria del Agro del municipio, reafirmando la articulación entre el equipo técnico y el gobierno local para fortalecer a los productores, promover la diversificación y consolidar un modelo de desarrollo con arraigo y valor agregado en origen.