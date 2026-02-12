Apóstoles potencia la piscicultura con sala de faena propia y apuesta fuerte al valor agregado en origen

El Ministerio del Agro gestionó el traslado de una sala de faena de pescado, en una acción estratégica que fortalece la piscicultura familiar, mejora el acceso a infraestructura habilitada y consolida la integración de los productores a cadenas formales de comercialización.

Se concretó el traslado del módulo para faena de pescados a la ciudad de Apóstoles, a partir de una articulación entre el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, la Municipalidad de Apóstoles, la ONG latinoamericana Mayma y la Fundación Alimentaris. La medida permite avanzar en la resolución de una de las principales limitaciones que enfrenta la piscicultura de pequeña escala en la provincia: el acceso a infraestructura habilitada para el procesamiento y la comercialización formal del pescado de cultivo. Con esta nueva etapa, los productores podrán integrar su producción a cadenas de valor con mayores garantías sanitarias y mejores condiciones de comercialización, bajo el sello de identidad productiva provincial “Hecho en Misiones”.

La iniciativa se inscribe en un proceso iniciado hace más de dos años, orientado a fortalecer la piscicultura restaurativa familiar, promoviendo prácticas productivas que contemplen el cuidado del agua, la biodiversidad y el entramado comunitario. En esta instancia, Mayma y Fundación Alimentaris impulsan la consolidación del modelo en Apóstoles, con participación activa del gobierno local y el fortalecimiento de infraestructura comunitaria.

El módulo fue ejecutado en el marco del programa “Fomento y Agregado de Valor a la Producción Acuícola Misionera”, financiado mediante un Aporte No Reintegrable (ANR) del Fondo Nacional para Actividades Acuícolas (FONAC). La obra fue realizada por la empresa Sarasola Ingeniería y será de uso exclusivo para el fin con el que fue construida. Su utilización se circunscribe al programa “Fortalecimiento de la piscicultura restaurativa en Misiones y su integración en cadenas de valor: Piloto de integración productiva hacia la comercialización en Apóstoles”, conforme al convenio suscripto entre las organizaciones mencionadas anteriormente.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, señaló que “cada vez que generamos condiciones para que el agregado de valor quede en el territorio, estamos fortaleciendo el trabajo local y consolidando un modelo productivo con mayor previsibilidad”. En la misma línea, Carlos Caraves, subsecretario de Desarrollo Animal de la cartera agraria, destacó que “contar con infraestructura habilitada es un paso clave para garantizar estándares sanitarios y acompañar a los productores en el proceso de formalización”.

Por su parte, el director de Acuicultura, Guillermo Faifer, remarcó que “la piscicultura restaurativa implica producir cuidando los recursos naturales y fortaleciendo las economías familiares. Con este módulo, mejoramos la competitividad de nuestros productores”. Con este avance, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con el desarrollo de la acuicultura como estrategia de diversificación productiva, fortaleciendo capacidades locales y consolidando un modelo que integra producción, ambiente y comunidad.

Fuente: Prensa del Ministerio del Agro y la Producción.