Tabaco: los gremios aclaran que no habrá reapertura de la mesa de negociación mientras la cooperativa sigue sin poder acopiar

Dirigentes de la Cámara del Tabaco, APTM y ACTIM aseguraron que es falsa la versión que circula entre productores sobre una nueva negociación. Mientras tanto, la Cooperativa Tabacalera aguarda respuestas judiciales tras denunciar el bloqueo que impide el acopio.

La circulación de un audio entre productores tabacaleros de Misiones volvió a tensar el escenario del sector. En el mensaje se afirmaba que se reabriría la mesa de diálogo para discutir nuevamente el precio del tabaco, una versión que fue desmentida públicamente por los presidentes de los tres principales gremios del sector.

Ante la difusión del material, los dirigentes grabaron un video conjunto para aclarar la situación y llevar tranquilidad a los productores. Coincidieron en que la información es falsa y que no existe ninguna convocatoria prevista para volver a negociar valores.

Gustavo Piñeiro, presidente de la Cámara del Tabaco de Misiones, fue tajante: “Esta es una información totalmente falsa, en ningún momento tuvimos contacto ni tampoco llamada o mensaje con el señor Maxi Hoff”, sostuvo en relación al audio atribuido al referente de los autoconvocados.

El dirigente recordó que el precio ya fue definido en la mesa de negociación: “El promedio es de 3.400 pesos por kilo, con una B1F de 4.069, y es el precio máximo que hemos podido lograr”, afirmó, reconociendo que puede resultar insuficiente para algunos productores, pero señalando que se alcanzó el techo posible.

Piñeiro también expresó preocupación por el impacto que genera la interrupción del acopio: explicó que muchos productores tienen el tabaco listo en sus chacras, perdiendo calidad y peso, mientras dependen de esa venta para sostener a sus familias.

En la misma línea se pronunció Carlos Knoll, presidente de la APTM, quien calificó el audio como “totalmente mentiroso, es falso” y remarcó que no existió ninguna comunicación para reabrir la negociación. “Firmamos un acta de acuerdo con un promedio de 3.400 pesos y esa es la referencia vigente”, señaló.

Knoll agregó que incluso otras provincias atraviesan reclamos para alcanzar valores similares a los de Misiones, y sostuvo que, pese a las gestiones, no hay margen para mejorar la cifra acordada. También lamentó que el conflicto impida que productores puedan entregar su mercadería.

Por su parte, Isidro Villalba, presidente de ACTIM, reforzó la postura común: “No hay ni una posibilidad de que siga la negociación. Vamos a respetar el acta firmada”, subrayó, dejando en claro que la posición de los gremios es sostener lo ya acordado con empresas y entidades.

Mientras el eje gremial se concentra en desmentir la versión que circula, la Cooperativa Tabacalera de Misiones continúa a la espera de respuestas judiciales por el conflicto que mantiene bloqueado su acceso.

Su presidente, Jorge Kappaunn, explicó días atrás que la entidad realizó presentaciones tanto en la Justicia Federal como en la provincial para “deslindar responsabilidades” y solicitar garantías para el ingreso al predio y el normal funcionamiento institucional.

Según detalló, el portón de acceso permanece interrumpido, lo que impide la operatoria habitual de empleados y productores socios. Frente a este escenario, la cooperativa decidió cerrar sus puertas de manera preventiva hasta que exista una definición judicial.

En la denuncia presentada, se pidió la intervención urgente de fuerzas de seguridad para restablecer la libre circulación sobre la Ruta Nacional 14 y permitir el acceso a las instalaciones, mientras el sector productivo sigue atravesando un momento de alta incertidumbre.