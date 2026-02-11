Ciencia e industria se unen para innovar en alimentos y fortalecer la matriz productiva de Misiones

El Ministerio de Industria y la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNaM ponen en marcha una agenda de trabajo conjunto orientada a transformar conocimiento en soluciones concretas para el sector productivo de Misiones

POSADAS.– A partir de una articulación estratégica entre el Ministerio de Industria de la Provincia y la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), se desarrollará un plan de acciones enfocado en potenciar la innovación aplicada, mejorar procesos productivos y generar mayor agregado de valor en sectores clave de la economía provincial.

La iniciativa prioriza el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) vinculados a la industrialización de materias primas locales como yerba mate, té, mandioca, frutas tropicales, hongos y biomasa, promoviendo su valorización a través de nuevas tecnologías, formulaciones y procesos.

El trabajo conjunto contempla asistencias técnicas y mentorías a empresas y emprendedores; capacitaciones en industrias 4.0, calidad e inocuidad alimentaria, desarrollo de nuevos productos y economía circular; así como estudios de factibilidad, optimización de procesos y validación de prototipos en plantas piloto y laboratorios especializados. Además, se avanzará en la formulación y presentación de proyectos ante organismos provinciales, nacionales e internacionales, con el objetivo de ampliar las oportunidades de financiamiento para iniciativas innovadoras con impacto territorial.

En este marco, se pondrá en marcha la Diplomatura en Desarrollo e Innovación de Alimentos, una propuesta formativa orientada a emprendedores, empresarios y profesionales del sector alimentario, y tiene como objetivo formar recursos humanos capaces de diseñar, prototipar, validar y comercializar alimentos innovadores, fortaleciendo la matriz productiva misionera y acompañando el proceso territorial que impulsa el Programa RedVAM.

La Facultad aportará su infraestructura tecnológica, equipamiento, equipos de investigación y capital humano altamente calificado, mientras que el Ministerio facilitará la articulación con empresas, parques industriales y emprendedores de toda la provincia, promoviendo una vinculación directa entre el sistema científico-académico y el entramado productivo.

De esta manera, se consolida una agenda orientada a fortalecer la competitividad industrial, diversificar la matriz productiva y generar desarrollo sostenible a partir del conocimiento local aplicado a los desafíos concretos del territorio.