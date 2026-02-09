Conflicto tabacalero: la Cooperativa fue a la Justicia y cierra el predio ante el bloqueo de productores autoconvocados

La Cooperativa Tabacalera de Misiones activó la vía judicial ante el conflicto que mantiene interrumpido el acopio, con presentaciones tanto en el fuero Federal como en la Justicia Provincial de Leandro N. Alem. Según explicó su presidente, Jorge Kappaunn, el objetivo es “deslindar responsabilidades” y resguardar a la institución ante posibles incidentes, además de solicitar que se garantice el acceso al predio y el normal funcionamiento de la entidad.

El dirigente sostuvo que la medida responde a que el ingreso a la cooperativa permanece bloqueado, lo que —afirmó— impide el trabajo habitual de empleados y productores socios. “Interrumpieron el portón del acceso a la cooperativa”, señaló, al tiempo que remarcó que la situación podría derivar en “desmanes” o accidentes, por lo que consideraron necesario recurrir a la Justicia.

En ese marco, adelantó que la cooperativa resolvió cerrar sus puertas y liberar a los empleados de sus tareas mientras se aguarda una definición judicial. “Vamos a cerrar las puertas y dejamos en la mano de la Justicia que decida”, expresó, marcando que la institución no puede operar bajo las condiciones actuales.

Kappaunn insistió en que la entidad no está en condiciones económicas de modificar el precio acordado. “No tenemos negocio para pagar un centavo más”, afirmó, y advirtió que cualquier desbalance podría poner en riesgo la continuidad de la cooperativa. Según indicó, el valor vigente fue aprobado “por unanimidad” en las instancias formales junto a gremios representativos, empresas compradoras y con participación del Gobierno provincial.

El presidente de la cooperativa también cuestionó la modalidad de la protesta. Si bien reconoció el derecho a manifestarse, señaló que impedir el ingreso al predio y el trabajo diario no puede considerarse una acción pacífica. “Dicen que quieren manifestarse pacíficamente, pero trancan el portón, no dejan entrar a los productores ni a los empleados”, expresó.

En relación con la duración del conflicto, precisó que el acopio debía haberse iniciado días atrás. “Hoy hace ocho días que teníamos que estar comprando tabaco”, dijo, al remarcar el impacto que la paralización genera en toda la cadena productiva.

Kappaunn también se refirió al reclamo de un precio de 5.000 pesos por kilo, al señalar que, desde su visión, ese valor no encuentra respaldo en el mercado. “Ese mercado no existe”, sostuvo, y planteó que, si existiera un comprador dispuesto a pagar ese monto, la cooperativa podría procesar el tabaco sin inconvenientes.

Además, atribuyó el trasfondo del conflicto a intereses ajenos al funcionamiento productivo. “Para nosotros es un fin político nada más”, afirmó, al considerar que la situación busca “perjudicar a la cooperativa y a los productores” para obtener rédito en otro plano.

Respecto a la convivencia en el lugar, señaló que hasta el momento no se registraron enfrentamientos físicos, aunque describió un clima de tensión entre trabajadores que desean cumplir sus tareas. “Le pedimos a nuestra gente que mantenga la cordura”, indicó.

Por otra parte, explicó que la cooperativa debe resguardar su responsabilidad institucional ante cualquier eventualidad que ocurra en el marco de la protesta. De allí, insistió, la decisión de judicializar la situación y dejar que sea la Justicia quien determine los pasos a seguir.

En paralelo, los productores tabacaleros autoconvocados enviaron una nota al presidente de la Nación solicitando intervención para garantizar lo que consideran un precio justo y el normal funcionamiento del Fondo Especial del Tabaco. En el documento plantean dificultades para afrontar costos de insumos y maquinaria, y señalan que la actividad es un pilar de la economía provincial.

Según exponen, el valor actual del tabaco es insuficiente frente a la inflación y al aumento de costos, por lo que reclaman un precio de 5.000 pesos por kilo. También piden que los fondos nacionales destinados al sector lleguen de manera directa y transparente a los productores.

Finalmente, en la presentación sostienen que sus acciones se desarrollan con respeto institucional y de forma pacífica, y solicitan la mediación de autoridades nacionales para establecer un esquema que cubra los costos de producción y garantice condiciones de vida dignas para las familias tabacaleras.