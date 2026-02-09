López Sartori sobre la desregulación de la yerba: “Es como manejar el tractor desde un escritorio”

La cartera del Agro y Producción provincial viene atravesando avatares permanentes debido a la toma de decisiones del gobierno nacional. Las economías regionales han perdido competitividad y la baja en el consumo de los productos locales son afectados por la menor demanda. Sumado al panorama poco auspicioso, la desregulación del precio de la yerba mate generó una crisis solo comparable con la de los años 90s.

En ese marco, y por la omisión al reclamo que lleva más de dos años, el ministro del Agro, Facundo López Sartori manifestó que las políticas que vienen desde la Casa Rosada no traen alivio para los productores locales. “Los funcionarios nacionales encargados de mirar el interior creen que desregular la yerba desde Buenos Aires es fácil, y es como manejar el tractor desde un escritorio porque en la chacra. El impacto es real”, expresó y ejemplificó con lo ocurrido el domingo con el presidente Javier Milei que fue insultado en la Fiesta Nacional del Mate en Entre Ríos.

En Misiones hay alrededor de 12.500 productores de la materia prima insignia y un puñado de compradores de la hoja verde que se imponen bajo la desregulación del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) que se encargaba de fijar el precio. “Hay una desigualdad muy marcada entre lo que pide un productor y lo que pagan estas empresas. Lo que antes se pagaba unos 50 centavos de dólar, hoy no llega 20 centavos. “Es desesperante la situación”, manifestó el titular de la cartera del Agro y volvió a apuntar contra el gobierno nacional “desde acá gestionamos todo lo que está a nuestro alcance, pero de ellos depende la solución. Sería ideal que dejen sus cómodas oficinas y me acompañen a escuchar a nuestros trabajadores”.

Este fin de semana el gobernador Hugo Passalacqua publicó en sus redes sociales un contenido audiovisual en el que se puede observar al ministro del Agro reaccionando a las expresiones de Federico Sturzenegger que celebraba el precio bajo de la hoja verde de la Yerba Mate. “Es un error y una contradicción. Porque una cosa es lo que paga el consumidor final, que no hubo un descenso como dijo, y otra cosa es la pérdida que tiene el productor primario”, comentó al pie, López Sartori tras escuchar al ministro de Regulación asegurando que el valor de la materia prima quedó sujeta al valor del mercado, sin intervención del Instituto Nacional de la Yerba Mate.



“El INYM lo que hacía era proteger el mercado interno y generaba un precio justo para el productor, lo que hacía era ordenar el mercado. Hoy los 12.500 productores se enfrentan, en la mesa de negociación, con los 4 o 5 molinos grandes y con el libre mercado”, explicó quien encabeza la cartera del agro en la provincia. Además, agregó que desde su función son permanentes las gestiones que se realizan con el Estado Nacional sin respuestas efectivas para el sector golpeado por la desregulación.

Por otro lado, López Sartori fue contundente y precisó que “Misiones sufrió pérdidas alrededor de $300.000 millones, lo cual afecta no solo a los productores, sino también a otros sectores”. Ante la incertidumbre del libre comercio y que no se respete el valor de referencia, la Provincia trabaja en conjunto con cooperativas e industrias para alcanzar acuerdos y garantías.