Coninagro propuso al Gobierno crear un Fondo Anticíclico para que productores ahorren en años buenos y se sostengan en épocas de crisis

La entidad elevó la iniciativa al Gobierno nacional: permitiría aportar en campañas favorables y retirar fondos en contextos de pérdidas climáticas o de mercado.

El Consejo Directivo de Coninagro presentó al Gobierno nacional una propuesta para crear un Fondo Anticíclico y de Riesgo Agropecuario, un esquema pensado para que los productores puedan aportar recursos en años favorables y utilizarlos en períodos adversos.

La iniciativa fue planteada durante una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la que también se analizaron la situación de las economías regionales y distintas propuestas vinculadas a la actividad agropecuaria. Desde la entidad señalaron que acercaron “distintas propuestas para el agro, con foco en simplificación y armonización tributaria entre niveles de gobierno”.

El proyecto se enmarca dentro de un conjunto de medidas que Coninagro definió como “políticas innovadoras para el agro”. Según explicaron desde la entidad, el sector “enfrenta alta volatilidad climática y de precios”, y actualmente no cuenta con un instrumento fiscal que permita amortiguar los ciclos de ingresos.

La propuesta consiste en la creación de un fondo de ahorro agropecuario con deducción impositiva. De acuerdo con lo planteado, “los productores podrán deducir del Impuesto a las Ganancias los montos depositados en una cuenta especial”, lo que funcionaría como incentivo para realizar aportes durante campañas con buenos resultados productivos y de precios.

En ese esquema, los fondos acumulados podrían retirarse “sin penalización” en situaciones como sequías, inundaciones, emergencias sanitarias o caídas pronunciadas de precios, es decir, en los llamados años adversos para la actividad.

Desde Coninagro sostienen que una herramienta de este tipo “mejora la resiliencia financiera del productor, reduce la necesidad de asistencia estatal en emergencias y estabiliza la base tributaria”, y destacaron que beneficiaría especialmente a las economías regionales más expuestas a riesgos climáticos.