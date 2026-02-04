“El reclamo es válido, pero no representa a la mayoría de los tabacaleros”, sostuvo el subsecretario de Tabaco ante la protesta de productores autoconvocados

El subsecretario de Tabaco, Carlos Pereira, afirmó que el grupo de productores autoconvocados que impulsa protestas no alcanza, por su número, a representar al conjunto del sector, aunque reconoció su derecho a reclamar.

El subsecretario de Tabaco de Misiones, Carlos Pereira, se refirió al escenario actual del sector en diálogo con el programa de streaming Medio de todo, de Leandro N. Alem, donde puso el foco en la representatividad de los productores que llevan adelante medidas de protesta.

“El reclamo es válido, pero no representa a la mayoría de los tabacaleros”, afirmó el funcionario ante la protesta, y explicó que en la provincia existen “13.700 productores tabacaleros anotados” en empresas registradas por el Ministerio del Agro y la Producción para acceder al Fondo Especial del Tabaco (FET).

En ese marco, indicó que el grupo que se manifiesta reúne a “alrededor de 70 productores”, cifra que —según su planteo— no alcanza a constituir un porcentaje significativo dentro del total. No obstante, aclaró que “tienen todo el derecho de reclamar y de negociar”.

Pereira remarcó que las mesas de discusión se sostienen con entidades que cuentan con personería y respaldo de socios. “Hay que tener representatividad para sentarse en una mesa de discusión y decir ‘estos somos nosotros’”, expresó, al comparar con asociaciones que agrupan a miles de productores.

También cuestionó que desde el grupo autoconvocado se rechace la participación del Estado y de las entidades gremiales. “Vivimos en una comunidad donde están los empresarios, los representantes y los productores”, señaló, al defender el esquema tripartito de negociación.

El subsecretario sostuvo que existe un proceso de más de diez años de trabajo articulado y destacó avances logrados en ese período. “Hoy prácticamente el 99% tiene luz en la chacra”, ejemplificó, junto con mejoras en viviendas rurales, sanitarios y galpones productivos.

En cuanto al acompañamiento social, destacó el rol de las obras sociales vinculadas al sector. Mencionó casos de cobertura de tratamientos de alto costo y señaló que estos recursos “se cubren con fondos del sector”, en referencia al esquema que rodea al FET.

Sobre las protestas, afirmó que “hasta ahora nadie se acercó” a solicitar instancias formales de diálogo y reiteró que “el diálogo se da en los espacios de diálogo”, en ámbitos reducidos y técnicos. Finalmente, instó a los productores a valorar las herramientas vigentes y sostuvo que el sistema actual de apoyo al tabaco ofrece mecanismos que “no existen en otros países”.