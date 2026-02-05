Continúan las protestas frente a la Cooperativa Tabacalera y la entidad acudió a la Justicia provincial: “Somos rehenes de una situación que no entendemos”

El presidente de la Cooperativa Tabacalera de Misiones, Jorge Kappaunn, afirmó que continúan las protestas frente a la entidad y detalló que ya realizaron presentaciones judiciales para resguardar el trabajo, mientras sostienen que el precio fue acordado por todo el sector.

Entrevista realizada en Radio República.

La protesta del grupo de productores autoconvocados frente a la Cooperativa Tabacalera de Misiones, que se mantiene desde el lunes, derivó en gestiones judiciales por parte de la entidad. Así lo confirmó su presidente, Jorge Kappaunn, quien señaló que la prioridad actual es garantizar el funcionamiento del acopio y el derecho al trabajo de empleados y productores.

“Somos rehenes de una situación que no entendemos”, expresó el dirigente, al describir el escenario que atraviesan. Según indicó, las manifestaciones generan dificultades en el ingreso y la salida de personal, además de un clima de tensión en la sede de la cooperativa.

Kappaunn explicó que, ante este panorama, ya realizaron presentaciones tanto en la Justicia federal como en la provincial. El objetivo, detalló, es que se tomen medidas que permitan normalizar la actividad y evitar mayores perjuicios económicos para la institución.

“Estamos esperando resolución”, afirmó, al referirse a las denuncias vinculadas a los cortes y a las pérdidas que, según sostuvo, ya comenzó a sufrir la cooperativa. También indicó que la empresa evalúa avanzar por la vía judicial ante lo que consideran daños económicos derivados de la interrupción de tareas.

Mientras se aguardan definiciones judiciales, la cooperativa intenta sostener su operatoria. El presidente remarcó que la entidad emplea a cientos de trabajadores en época de elaboración y que el conflicto impacta de forma directa en su actividad cotidiana.

“Nos dejan entrar por momentos, por momentos no”, describió, al explicar cómo las protestas afectan la dinámica interna. En ese sentido, planteó que la situación excede un reclamo sectorial y se traduce en un problema vinculado al ejercicio del trabajo.

El dirigente reiteró que el precio del tabaco fue acordado previamente en mesas donde participaron instituciones, gremios y empresas, y que la cooperativa no es formadora de precios. “Nosotros vendemos el tabaco a las empresas compradoras”, señaló.

En paralelo, advirtió que el contexto de mercado tampoco es favorable, con una proyección de cosecha elevada en la provincia y excedentes en Brasil, lo que condiciona la comercialización. Aun así, sostuvo que la intención es avanzar con el acopio para dar salida a la producción.

Respecto a la protesta, Kappaunn vinculó su origen a factores políticos y consideró que la cooperativa quedó “en el medio” de una disputa que, a su entender, no se vincula directamente con su rol dentro de la cadena.

Por ahora, la estrategia de la entidad pasa por la vía judicial y por intentar sostener la actividad mientras se resuelve el conflicto. “No hay forma de cambiar el precio con estas acciones”, afirmó, y reiteró que esperan que las autoridades competentes intervengan para restablecer la normalidad.