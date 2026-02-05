Éxodo laboral a Brasil: el ministro del Agro admitió el fenómeno y habló de gestiones para “contener” a trabajadores misioneros

El ministro del Agro, Facundo López Sartori, reconoció que cada vez más misioneros cruzan a Brasil por mejores salarios y aseguró que la Provincia trabaja con autoridades de Rio Grande do Sul para dar respuesta al fenómeno.

El ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, reconoció en diálogo con medios de comunicación que el éxodo laboral de trabajadores misioneros hacia Brasil dejó de ser un comentario aislado para convertirse en un fenómeno visible y sostenido en la frontera. El funcionario admitió públicamente que se trata de una situación concreta y aseguró que el Gobierno provincial ya articula acciones con autoridades del vecino país.

“Hay que ser responsables y no desmentirlo. Realmente está sucediendo”, sostuvo Sartori, al referirse al flujo constante de personas que cruzan los pasos fronterizos en busca de mejores oportunidades laborales. La escena, según describen distintos actores vinculados a la zona, se repite a diario con largas filas de trabajadores, en su mayoría jóvenes, que cruzan a pie hacia Brasil.

De acuerdo con el ministro, una de las principales causas del desplazamiento es la diferencia salarial entre ambos países. En ese contexto, explicó que muchos trabajadores “encuentran un mayor salario” del otro lado de la frontera, lo que vuelve difícil competir desde el mercado laboral local, especialmente en un escenario de crisis en actividades tradicionales.

Sartori vinculó además esta dinámica con la situación que atraviesan sectores productivos clave para la provincia, como la yerba mate y el tabaco, que vienen registrando tensiones económicas y dificultades de rentabilidad. Esa combinación, entre menores ingresos en origen y mejores expectativas afuera, potencia la decisión de migrar por trabajo.

Frente a este panorama, el funcionario indicó que el Ejecutivo provincial busca generar mecanismos de contención. “Estamos trabajando con la ministra de trabajo de Misiones, que se comunica con su par de Rio Grande Do Sul, porque hay muchas personas que fueron, de toda la zona fronteriza”, detalló, marcando que existe una línea de coordinación directa con autoridades brasileñas.

La estrategia, según planteó, apunta tanto a acompañar a quienes ya se trasladaron como a intentar reducir el impacto social que genera la salida de mano de obra. En ese sentido, afirmó que el Gobierno está “trabajando con el gobierno para contener a estas personas”, en alusión a gestiones que buscan dar algún tipo de respuesta institucional al fenómeno.

En los pasos fronterizos, el movimiento es cada vez más notorio. Fuentes vinculadas al sector señalan que la gran mayoría de quienes cruzan a pie lo hacen con fines laborales, mientras que los viajes turísticos suelen realizarse en vehículos particulares o en contingentes organizados, lo que dibuja dos flujos bien diferenciados.

Aunque la migración laboral hacia Brasil no es un hecho nuevo en la historia reciente de Misiones, distintos actores coinciden en que en los últimos meses el volumen creció de manera significativa. La circulación de registros audiovisuales que muestran a grupos numerosos cruzando simultáneamente reforzó la percepción de que se trata de un proceso en expansión.

El destino de muchos trabajadores son estados del sur brasileño como Santa Catarina y Rio Grande do Sul, donde encuentran empleo en actividades vinculadas al agro, la industria y los servicios. En algunos casos, el traslado involucra a más de un integrante del grupo familiar, lo que profundiza el impacto en las comunidades de origen.

En este contexto, López Sartori también remarcó la necesidad de sostener instancias de diálogo dentro del sector tabacalero, uno de los más sensibles frente a la pérdida de mano de obra. La preocupación no solo pasa por la situación individual de quienes se van, sino también por las consecuencias productivas y sociales que puede generar esta salida masiva.

Las declaraciones del ministro funcionan, así, como un reconocimiento oficial de un proceso que ya se percibe en el territorio. Al mismo tiempo, exponen el desafío de articular respuestas en un escenario donde la diferencia económica con el país vecino aparece como un factor determinante, mientras la provincia intenta amortiguar los efectos de un fenómeno que atraviesa de lleno al mundo del trabajo misionero.