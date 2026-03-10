San Vicente será sede de una capacitación teórico-práctica sobre cultivo de frutilla

La jornada de capacitación en la producción de frutilla, organizada por el Ministerio del Agro, Biofábrica Misiones y el municipio local, está dirigida a productores, técnicos y estudiantes interesados en incorporar este cultivo como alternativa productiva. La actividad requiere inscripción previa y tiene cupos limitados.

El Ministerio del Agro y la Producción, en conjunto con Biofábrica Misiones y el Municipio de San Vicente, llevará adelante una jornada de capacitación teórico-práctica sobre cultivo de frutilla en la provincia. La actividad se realizará el jueves 12 de marzo a las 8:30 en el Centro de Producción y Validación de Tecnologías Hortícolas de San Vicente, y está destinada a productores, técnicos, estudiantes y personas interesadas en profundizar conocimientos sobre este sistema productivo.

Durante el encuentro se abordarán aspectos vinculados a las características de la planta, tipos de plantines y cultivares, sistemas de producción y manejo agronómico del cultivo. También se presentarán contenidos relacionados con las principales enfermedades que afectan a la frutilla y las estrategias para su control sanitario.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, señaló que “la frutilla representa una alternativa productiva con potencial para la diversificación en las chacras misioneras”, y remarcó la importancia de generar espacios de formación que acerquen herramientas y conocimientos a los productores de la provincia.

La jornada también incluirá una instancia práctica en el módulo de producción de frutilla en semihidroponía del centro hortícola, donde los participantes podrán observar de cerca distintas técnicas de manejo, como poda, fertilización y control sanitario posterior.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, Luciana Imbrogno, destacó que este tipo de encuentros permiten fortalecer las capacidades técnicas del sector hortícola y generar instancias de intercambio entre especialistas y productores.

En la misma línea, el presidente de Biofábrica Misiones, Federico Miravet, explicó que el objetivo del centro es validar tecnologías en condiciones reales de producción y facilitar que los avances en biotecnología lleguen efectivamente a las chacras misioneras.

La participación requiere inscripción previa y los cupos son limitados.

Formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/1L2M1H6yJ0NqnXLTVYamcNAcxW8jYmzu1bb5GVOepSZk/

Consultas: producció[email protected]

Programa de la jornada

08:30 – 08:45 hs: Apertura. Ministerio del Agro y la Producción, Biofábrica Misiones y Municipio de San Vicente.

Parte I – Teórica

08:45 – 09:00 hs: El cultivo de frutilla en Misiones como diversificador, intercambio y experiencias. Ing. Agr. Jorge Florentín

09:00 – 09:15 hs: Características de la planta de frutilla, tipos de plantines y cultivares. Ing. Agr. Carlos Ríos

09:15 – 09:30 hs: Sistemas de cultivo: alternativas de semihidroponía y suelo. Ing. Agr. Eduardo Auras

09:30 – 10:00 hs: Manejo del cultivo (plantación, podas y fertilización). Ing. Agr. Eduardo Auras

10:00 – 10:15 hs: Enfermedades y controles fitosanitarios. Tec. Agr. Javier Selzler

Parte II – Práctica

10:15 – 10:50 hs: Poda

10:50 – 11:30 hs: Fertilización

11:30 – 12:00 hs: Control sanitario post poda.