Maíz en la mira: un ensayo del INTA Cerro Azul aporta pistas para enfrentar plagas clave

Un estudio preliminar analiza cómo la combinación de manejo nutricional e insecticidas puede mejorar el rendimiento del cultivo y reducir el impacto del cogollero y la chicharrita.

Un ensayo realizado en la EEA Cerro Azul del INTA explora estrategias para enfrentar dos de las plagas más problemáticas del maíz: el cogollero (Spodoptera frugiperda) y la chicharrita (Dalbulus maidis). Durante la campaña 2024–25, los especialistas evaluaron distintos esquemas de fertilización combinados con insecticidas en la variedad Bautista INTA, con el objetivo de analizar cómo estas herramientas influyen en el desempeño del cultivo.

Los resultados preliminares muestran que la integración de manejo nutricional y control químico permite expresar mejor el potencial productivo del maíz. Aunque las diferencias entre algunos tratamientos no fueron estadísticamente significativas, el ensayo aporta información valiosa para productores y técnicos, y abre la puerta a seguir profundizando en estrategias de manejo adaptadas a las condiciones locales.

