“Buscamos nuevas alternativas productivas”: ensayan maní en San Javier como opción para las chacras

El Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), junto al INTA San Javier y profesionales del sector privado, impulsa ensayos con variedades comerciales de maní en el predio del ex ingenio azucarero, con el objetivo de evaluar su adaptación y sumar nuevas alternativas productivas para las chacras misioneras.

En ese marco, durante noviembre de 2025 se inició un nuevo ensayo de producción de maní, una experiencia que se suma a otras ya en marcha como la cúrcuma, el jengibre y el maracuyá. La información fue brindada por Noelia Kreclevich, a cargo de la Gerencia de Diversificación Productiva en San Javier del IMaC, quien detalló los alcances y objetivos de la iniciativa.

“El proyecto de maní surge a partir de una propuesta del sector privado que recibimos y decidimos acompañar”, explicó Kreclevich. El trabajo se desarrolla de manera articulada entre el IMaC, el INTA San Javier y profesionales especializados, entre ellos el ingeniero agrónomo Guido Nizzoli, de la empresa El Mortero de San Javier, y Gastón Zacani, ingeniero agrónomo con 17 años de trayectoria en la producción de maní en la provincia de Córdoba.

Las variedades implantadas son S420, Utre y Colorado INTA, todas utilizadas de manera comercial en Córdoba, principal provincia productora del cultivo. “Son materiales que se adaptan muy bien a sistemas productivos intensivos y que queremos evaluar en nuestras condiciones de suelo y clima”, señaló Kreclevich.

Las parcelas fueron establecidas en noviembre y ya se encuentran bajo seguimiento técnico. El INTA San Javier realiza la toma de datos para analizar el comportamiento de las plantas y su rendimiento. Según adelantó la funcionaria, los primeros resultados se conocerán entre marzo y abril, cuando se concrete la primera cosecha.

Uno de los principales objetivos del ensayo es ofrecer nuevas herramientas a los productores misioneros. “En las chacras siempre hubo maní, pero mayormente variedades criollas. Estas variedades comerciales tienen un grano más grande y un rendimiento superior, lo que puede traducirse en una mejora de la rentabilidad”, explicó.

En paralelo, el proyecto contempla la comparación directa con variedades locales. “También vamos a incorporar el maní criollo para poder evaluar y comparar, y así generar información concreta que permita tomar decisiones productivas”, agregó Kreclevich.

El predio del ex ingenio azucarero cumple además un rol estratégico como espacio de capacitación y transferencia. “Es un lugar donde los productores pueden venir, capacitarse y recorrer parcelas activas”, destacó, recordando que en noviembre se realizó una jornada técnica junto a los profesionales que impulsan el proyecto.

Este esquema de trabajo ya se replica en otras producciones que muestran resultados positivos, como el maracuyá. “Entregamos plantines a productores organizados en cuencas productivas, lo que facilita el seguimiento y la asistencia técnica”, explicó la responsable de Diversificación Productiva.

Parte de esa producción se destina tanto a la industria como a los mercados concentradores, con experiencias positivas en ventas y ampliación de parcelas. “Muchos productores ya están pidiendo más plantines para seguir creciendo”, señaló.

La cúrcuma y el jengibre son otros cultivos que forman parte de esta estrategia. “Estamos en el cuarto año de trabajo y este año vamos a poder entregar rizomas para fortalecer nuevas cuencas productivas en distintas zonas de la provincia”, indicó.

Finalmente, Kreclevich remarcó que el ensayo de maní tiene una mirada gradual. “Primero buscamos evaluar resultados y adaptación. La idea es que, en una primera etapa, sea un cultivo orientado al consumo local y a los mercados concentradores, con una fuerte impronta en la producción orgánica”, concluyó.