INTA Eldorado capacitará a productores de flores en requisitos para vender plantas de interior en Buenos Aires

La jornada se realizará el 28 de enero con entrada libre y gratuita y estará enfocada en mejorar la calidad y presentación de plantas en maceta destinadas al mercado porteño.

En el marco de una estrategia orientada a fortalecer el circuito comercial de los productores floricultores misioneros, el INTA AER Eldorado brindará una capacitación sobre los requisitos necesarios para la comercialización de plantas de interior en Buenos Aires. La actividad se llevará a cabo el martes 28 de enero, a partir de las 8:00 horas, en las instalaciones de la Agencia de Extensión Rural, con entrada libre y gratuita.

La propuesta surge a partir de la experiencia reciente de comercialización con Mercoflor, la cooperativa de floricultores de La Plata, a la que productores misioneros comenzaron a enviar plantas y macetas durante el año pasado. Según explicó Doris Bischoff, jefa de la Agencia de Extensión Rural del INTA Eldorado, ese proceso dejó en evidencia la necesidad de unificar criterios de calidad entre los distintos productores.

“Cuando realizábamos el acopio de las plantas para acondicionarlas y enviarlas a Buenos Aires, nos dábamos cuenta de que había distintas calidades: productores que traían plantas con hojas amarillas o rotas, de menor tamaño, o macetas que no estaban en condiciones”, señaló Bischoff, al tiempo que remarcó que el objetivo central de la capacitación es “estandarizar más la calidad” de los productos.

En ese sentido, la jornada abordará aspectos concretos vinculados a la presentación comercial, como el uso de macetas adecuadas —por ejemplo, macetas sopladas de número 12 o de 3 litros—, el tamaño mínimo de las plantas según la especie, la cantidad de hojas, la altura, la limpieza del follaje y el porte general de cada ejemplar. “Son detalles que marcan la diferencia a la hora de vender en mercados exigentes”, explicó la referente del INTA.

Además, se trabajará sobre técnicas de manejo y producción que permiten alcanzar esos estándares de calidad. Bischoff detalló que se abordarán cuestiones como la elección del sustrato adecuado, la correcta ubicación de las plantas dentro del invernáculo o sombráculo según sus requerimientos de luz o sombra, y prácticas como la poda para favorecer una mejor ramificación desde la base.

La capacitación estará enfocada principalmente en plantas en maceta para interiores, que es el segmento con mayor demanda en Buenos Aires. A futuro, el INTA Eldorado apunta a ampliar los destinos comerciales hacia otros mercados, como la Cooperativa Argentina de Productores de Barracas Central y distintos nichos que puedan abrirse. “Para lograrlo, primero tenemos que trabajar en la estandarización de la calidad, y por eso es clave que los productores cuenten con esta información”, concluyó Bischoff.