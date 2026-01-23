Café misionero: Biofábrica evalúa variedades y sistemas productivos bajo modelo agroforestal

La Biofábrica Misiones lleva adelante pruebas exploratorias con distintas variedades de café en sistemas agroforestales, con el objetivo de evaluar su adaptación al clima, al frío y su potencial productivo y comercial a mediano plazo.

La Biofábrica Misiones se encuentra desarrollando una serie de ensayos exploratorios de café en diferentes regiones de la provincia, con el objetivo de analizar la adaptación de distintas variedades al ambiente local y evaluar su potencial productivo. Se trata de una experiencia inicial, pensada para generar información técnica que permita, a futuro, pensar al café como una alternativa productiva posible para determinados sistemas y perfiles de productores.

Según explicó Guillermo Reutemann, referente de los ensayos, actualmente se encuentran instaladas tres parcelas experimentales. Una de ellas está ubicada en la Escuela Agrotécnica de Eldorado, otra en el campo de la Biofábrica en San Vicente y una tercera en Colonia Guaraní. “Lo que estamos realizando son ensayos de carácter exploratorio, probando algunas variedades de café en distintos lugares de la provincia”, señaló.

El ensayo más complejo es el que se desarrolla en la Escuela Agrotécnica de Eldorado, ya que allí se evalúan tres variedades comerciales y una variedad rescatada dentro de la provincia. En tanto, en San Vicente y Colonia Guaraní se está trabajando únicamente con esta última variedad local. “Es una variedad que rescatamos de Misiones, probablemente de antiguas plantaciones de la zona de Campo Grande, y que ya tiene cierto nivel de adaptación a nuestras condiciones”, explicó Reutemann.

En los tres casos, los ensayos fueron implantados bajo un sistema agroforestal, es decir, con cobertura y protección de árboles. Esta característica resulta clave para el análisis, ya que permite evaluar el comportamiento del cultivo frente a condiciones ambientales adversas. “Pensamos que este tipo de sistema puede aportar tolerancia al frío o incluso a heladas, pero todavía estamos en una etapa inicial”, aclaró.

Durante una recorrida reciente por el ensayo de Colonia Guaraní, el equipo técnico pudo constatar un buen establecimiento de las plantas. “Vimos que están bien implantadas, no hay fallas importantes, y ahora la idea es seguir observando su evolución, sobre todo al atravesar la temporada invernal”, detalló Reutemann, quien remarcó que el comportamiento frente al frío será uno de los primeros indicadores relevantes.

El café es un cultivo que requiere varios años para comenzar a producir frutos, por lo que los resultados productivos no son inmediatos. En ese sentido, Reutemann explicó que “el año que viene ya podríamos tener una primera evaluación respecto al comportamiento frente al frío, y a partir de 2027 empezar a observar la productividad, la calidad de la fruta y la heterogeneidad en la maduración”.

Las variedades comerciales que se están evaluando fueron adquiridas en un vivero especializado de Tucumán y cuentan con registro y nombre propio. Se trata de Geisha (Coffea arábica), C3 o Catuaí 3 y Arará (Coffea arábica), todas con antecedentes productivos en distintos países de Latinoamérica. A ellas se suma la variedad local rescatada dentro de Misiones.

En cuanto a la posibilidad de producir plantines en la provincia, Reutemann señaló que la Biofábrica cuenta con la capacidad técnica para escalar la producción si los resultados acompañan. “La Biofábrica puede reproducir estas especies u otras que se prueben en el futuro, siempre en función de lo que vayamos observando en campo”, indicó.

El trabajo no se limita únicamente a la provincia. Desde Biofábrica Misiones se establecieron contactos con instituciones de referencia en café a nivel regional e internacional. “Nos vinculamos con la Emater de Minas Gerais, en Brasil, a quienes les enviamos la caracterización agroclimática de Misiones, y en base a eso nos recomendaron variedades que podrían adaptarse”, contó Reutemann.

También hubo intercambio con el CATIE, el Centro Agronómico Tropical de Costa Rica, uno de los principales referentes en café en América Latina. “Ellos manejan colecciones de numerosas variedades y, a partir de la información climática y de altitud que les brindamos, se pueden definir qué materiales podrían funcionar en distintas zonas de Misiones”, explicó, destacando que la provincia cuenta con áreas que alcanzan hasta los 900 metros sobre el nivel del mar.

Desde una mirada productiva, Reutemann remarcó que el café podría ser una alternativa interesante para productores familiares. “Es un cultivo con maduración escalonada, que requiere cosechas permanentes para lograr calidad, por lo que se adapta bien a productores que viven en la chacra”, señaló, aunque aclaró que a escala comercial habría que considerar la disponibilidad de mano de obra.

Finalmente, el referente indicó que existen experiencias incipientes de café en localidades como El Soberbio y Andresito, con las cuales la Biofábrica busca articular. “Tenemos referencias y estamos abiertos a colaborar. Todo lo que estamos haciendo es exploratorio, evaluando comportamientos para sacar conclusiones y, a partir de ahí, pensar cómo escalar de manera responsable”, concluyó.