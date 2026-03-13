Se establecen nuevas escalas salariales para tareferos y trabajadores citrícola en Misiones y Corrientes

Las nuevas remuneraciones mínimas rigen desde febrero de 2026 y alcanzan a trabajadores rurales de Misiones y de los departamentos correntinos de Ituzaingó y Santo Tomé. Las resoluciones también incorporan incentivos por productividad, educación y asistencia.

El Gobierno nacional oficializó una actualización de las escalas salariales para trabajadores de las actividades citrícola y yerbatera del nordeste argentino. La medida fue establecida por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) a través de las resoluciones 37/2026 y 38/2026, publicadas este 13 de marzo en el Boletín Oficial.

Las nuevas remuneraciones mínimas alcanzan a trabajadores rurales de la provincia de Misiones y a los departamentos correntinos de Ituzaingó y Santo Tomé, dos regiones donde ambas producciones concentran una importante cantidad de empleo estacional y permanente.

Según la normativa, las escalas entraron en vigencia el 1 de febrero de 2026 y se aplicarán de forma escalonada hasta junio, período durante el cual los valores se actualizarán de manera progresiva. Las remuneraciones regirán hasta que una nueva resolución establezca modificaciones.

En el caso de la actividad citrícola, la resolución fija salarios mínimos para distintas categorías laborales, que incluyen desde peones generales hasta personal con funciones jerárquicas. El jornal mínimo garantizado comienza en $26.193,79 en febrero y asciende gradualmente hasta alcanzar $27.257,37 en junio de este año.

La norma también incorpora un adicional vinculado a la inserción y terminalidad educativa. Este beneficio está destinado a trabajadores que hayan completado estudios formales y establece montos que van desde $14.661,72 hasta $20.980,70 mensuales, de acuerdo con el nivel educativo alcanzado.

Para el sector yerbatero, la resolución define un esquema salarial basado principalmente en el rendimiento de la cosecha. En febrero de 2026, el valor del corte de yerba mate en plantaciones normales se fijó en $31.352,56 por tonelada, mientras que la tarea de corte y quiebra alcanza los $77.997,95.

El esquema contempla además incentivos vinculados a la productividad y a la asistencia laboral. Entre ellos, se incluye un suplemento del 6% para trabajadores que superen determinados volúmenes de cosecha semanal y un premio estímulo del 8% destinado a personal de secaderos o depósitos que registre asistencia perfecta.

Las resoluciones establecen además una cuota de solidaridad gremial del 2% sobre las remuneraciones. Este aporte deberá ser retenido por los empleadores y transferido a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). La normativa aclara que los trabajadores afiliados al sindicato quedan exceptuados de ese descuento.

La actualización salarial tiene impacto directo en dos actividades centrales para la economía regional. Tanto la producción de yerba mate como la citricultura generan empleo para miles de trabajadores vinculados a las tareas de cosecha, transporte y procesamiento de la materia prima.

Desde el punto de vista institucional, la medida se enmarca en el régimen de trabajo agrario establecido por la Ley 26.727, que otorga a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario la facultad de fijar remuneraciones mínimas para diferentes actividades rurales.

Las resoluciones también anticipan una nueva instancia de revisión. Los integrantes de la CNTA acordaron reunirse nuevamente en mayo de 2026 para evaluar la evolución de las variables económicas y determinar si corresponde introducir ajustes adicionales en las escalas salariales vigentes.