Se lanzó en Posadas la Expo Agroindustrial que tendrá sede en Oberá

Con el impulso del municipio, cámaras empresarias y el acompañamiento provincial, Oberá prepara una Expo Agroindustrial que promete reunir a los principales actores del agro y la industria el 11 y 12 de abril de 2026, con ronda de negocios, capacitaciones y fuerte proyección regional.

Oberá comenzó a palpitar lo que será la Expo Agroindustrial 2026, una propuesta que busca recuperar el espíritu de las grandes ferias productivas y proyectarlo hacia el futuro, con una fuerte apuesta al desarrollo industrial, agropecuario y comercial de toda la zona centro de Misiones.

El intendente Pablo Hassan destacó el significado histórico de la iniciativa y señaló que “estamos muy contentos de volver a hacer un evento que rememora lo que fue la Feria de Iguazú, una feria enorme que mostró el potencial industrial y agro de toda la región”, subrayando además el trabajo conjunto con la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, CAMEM, universidades y la UNAM para poner en marcha esta nueva edición.

La expo tendrá un formato dinámico que combinará stands de exposición con rondas de negocios, espacios de capacitación y ámbitos de vinculación empresarial, apuntando a convertirse no solo en una vidriera, sino en una herramienta concreta para quienes producen, invierten y comercializan en la región.

Desde el Ministerio del Agro, el subsecretario Leonardo Amarilla explicó que la elección de Oberá como sede responde a su ubicación estratégica y sostuvo que “es el epicentro indicado para exhibir, promocionar y también para vender, porque la ronda de negocios va a generar redes claves para exportar y crecer”, y adelantó que habrá participación de sectores como apicultura, piscicultura, floricultura y frutihorticultura.

La muestra pondrá en valor a industrias tradicionales y en expansión, con fuerte protagonismo del sector tealero, yerbatero, maderero y especialmente de la metalmecánica obereña, considerada una de las más importantes de la provincia, que ya confirmó la presencia de sus principales empresas.

Hassan detalló que el interés del sector privado fue inmediato y que “hay cerca de 30 espacios que ya están alquilados, y seguimos promocionando los lugares que aún quedan disponibles con precios promocionales”, al tiempo que se mostró confiado en que la expo logrará consolidarse como un evento de referencia.

Desde la CRIPCO, su vicepresidenta Carola Ilse Blasig confirmó que “ya tenemos más del 50% de los espacios, tanto cubiertos como exteriores, reservados o vendidos”, y convocó a las empresas interesadas a acelerar sus inscripciones para no perder la oportunidad de formar parte de un evento que promete alta visibilidad.

La convocatoria se encuentra abierta a firmas de toda la provincia y no se descarta la llegada de empresas de otras jurisdicciones, aunque el foco principal estará puesto en mostrar el potencial productivo de Misiones, especialmente el de la zona centro, con una mirada estratégica hacia los mercados de Brasil y Paraguay.

El ministro de Industria, Federico Fachinello, destacó que la ronda de negocios será uno de los ejes centrales del evento y afirmó que “va a permitir que nuestras empresas puedan comercializar con firmas de todo el país y también de Paraguay y Brasil”, fortaleciendo las oportunidades de crecimiento para las pymes locales.

El evento fue confirmado para los días 11 y 12 de abril de 2026 en la ciudad de Oberá, y los organizadores trabajan para que esta primera edición se convierta en una cita anual que potencie acuerdos comerciales, nuevas inversiones y alianzas estratégicas para el sector productivo misionero.

En el plano de la gestión municipal, el intendente Hassan confirmó que el municipio de Oberá garantiza el pago del aguinaldo para los empleados, aunque reconoció que el cierre del año se da en un contexto complejo, con una caída marcada de los ingresos y proyecciones poco alentadoras para el 2026.

“Nos estamos achicando y ajustando en todas las áreas porque la situación económica nos obliga”, explicó el jefe comunal, quien remarcó que también creció de manera sostenida la demanda de asistencia social, mientras que aclaró que aún no existe una definición sobre un posible aumento del boleto del transporte urbano, ya que el análisis técnico sigue en curso.