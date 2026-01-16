Fortalecen la producción local con entrega de plantines en la Feria Franca de Eldorado

La producción hortícola continúa fortaleciéndose en el territorio misionero a partir del acompañamiento a los espacios de comercialización local. En este marco, desde el Instituto Misionero de Agricultura Familiar (IMAC) se realizó la entrega de 7.800 plantines de hortalizas de hoja a la Feria Franca de la localidad de Eldorado.

Los plantines entregados corresponden a lechuga, rúcula y acelga, y forman parte del proceso productivo que recorre el alimento desde su origen hasta la mesa de las familias. La iniciativa apunta a reforzar el trabajo local, promover prácticas de producción responsable y acompañar a quienes sostienen la feria de manera cotidiana.