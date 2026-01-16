AgriculturaHorticultura

Fortalecen la producción local con entrega de plantines en la Feria Franca de Eldorado

Lucia Gonzalvez
Por Lucia Gonzalvez
Feria Franca de Eldorado

La producción hortícola continúa fortaleciéndose en el territorio misionero a partir del acompañamiento a los espacios de comercialización local. En este marco, desde el Instituto Misionero de Agricultura Familiar (IMAC) se realizó la entrega de 7.800 plantines de hortalizas de hoja a la Feria Franca de la localidad de Eldorado.

Los plantines entregados corresponden a lechuga, rúcula y acelga, y forman parte del proceso productivo que recorre el alimento desde su origen hasta la mesa de las familias. La iniciativa apunta a reforzar el trabajo local, promover prácticas de producción responsable y acompañar a quienes sostienen la feria de manera cotidiana.

