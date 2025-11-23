Un pueblo que produce y celebra: así vivió Gobernador Roca su 92° aniversario

El aniversario número 92 de Gobernador Roca encontró a la comunidad unida en una celebración llena de identidad, tradición y trabajo. Este año, el festejo se integró una vez más al Festival del Cultivo de Mandioca y del Horticultor, un evento que refleja la esencia productiva de la localidad y que continúa creciendo en convocatoria y prestigio. Vecinos, productores, turistas y emprendedores se reunieron para vivir dos jornadas cargadas de actividades, homenajes y un fuerte orgullo por la historia del pueblo.

El intendente Rosendo Lukowski encabezó los festejos y destacó el valor productivo de la colonia hortícola, que abastece el 40% de la producción de Misiones. “Feliz cumpleaños a mi pueblo y a mi colonia. Estamos orgullosos de nuestra gente y de nuestros inmigrantes que sembraron estas raíces”, expresó. También agradeció las condiciones climáticas favorables: “Dios nos regaló días maravillosos y eso es importante cuando uno hace una fiesta con tanto esfuerzo”.

Las actividades comenzaron la jornada previa con shows, elección de reina y espacios gastronómicos. Lukowski celebró el impacto del evento: “Un éxito total. Cada año crece más”. La noche central contó con gran participación de familias de toda la provincia. “Fue una noche de mucho éxito”, aseguró.

La agenda continuó al día siguiente con propuestas deportivas y recreativas. El intendente destacó la realización del trail en homenaje al aniversario, que convocó a participantes de varios municipios. “Es la primera vez que lo hacemos y fue un éxito. Muy lindo realmente”, dijo, anticipando la intención de repetirlo cada año.

Una de las actividades más esperadas fue la cinchada de tractores, competencia característica del festival. “El colono viene con su tractor desde la chacra. Eso genera entusiasmo, adrenalina y convoca a mucha gente”, señaló Lukowski. La participación de productores de distintas colonias reafirmó el espíritu comunitario del evento.

Consultado por el balance productivo de este año, el intendente sostuvo que el clima fue un aliado fundamental. “La verdura que se hizo fuera de los invernaderos fue un éxito total”. Sin embargo, reconoció que el contexto económico es desafiante: “La economía no nos acompaña, pero el productor no baja los brazos. Tenemos cambios muy bruscos, pero seguimos trabajando y cuidando a la gente”.

Lukowski agradeció además el respaldo provincial en la organización del festival. “En momentos difíciles, el gobierno de Misiones nos cuida. Con pequeños aportes podemos hacer esta fiesta. Esto se logró con el aporte del comerciante, del colono y de toda la gente”. También celebró la aprobación del balance 2025 y del presupuesto 2026: “Eso nos da seguridad y tranquilidad para seguir trabajando”.

En cuanto a la mandioca, uno de los ejes productivos de Roca, el intendente destacó su proyección comercial. “Hace muchos años se lleva a Buenos Aires, donde hay mucho consumo por las comunidades inmigrantes. También somos parte del abastecimiento de grandes tafonas”, afirmó. Elogió especialmente a Valois Sacifia, empresa que mantiene un vínculo cercano con los colonos.

El festival también movilizó al sector comercial y turístico. Carlos Roberto Álvarez, comerciante local, destacó la magnitud del evento: “Estamos felices. Cada vez es más reconocido el festival del horticultor y la mandioca”. Relató además cómo su negocio y hospedaje reciben visitantes durante estas fechas. “Es una alegría que venga gente de toda la provincia y de afuera”.

Álvarez recomendó visitar el Complejo La Roca, uno de los atractivos principales. “Piletas con olas, hospedaje y un ambiente hermoso. Además, allí se alojan las candidatas a reina todos los años”, comentó.

Noria Marina Cerevin, también comerciante y emprendedora turística, valoró el crecimiento del festival a lo largo del tiempo. “Cuando era chica era solo un homenaje escolar. Hoy vienen de toda la provincia y la demanda crece en gastronomía, hotelería y turismo”. Su hospedaje alojó a 13 candidatas durante el festival, con un servicio especial para ellas. También resaltó el movimiento turístico durante todo el año: “La gente viene a recorrer el interior y se queda varios días. Tenemos opciones para todas las edades”.

Desde la colonia, Daniel Puchalski aportó la mirada del productor hortícola. “Nos dedicamos a verduras y mandioca. Este año llovió bastante seguido, mucho mejor que el anterior”, explicó. Aunque el precio de la mandioca no es del todo favorable, la demanda se sostiene. Sobre las verduras, remarcó la estacionalidad del mercado: “Cuando hay mucha verdura, baja el precio. Pero la gente consume siempre, y dentro de todo nos fue bastante bien”.

Reinas y Embajadoras de la Fiesta

La elección de las representantes del Festival del Cultivo de la Mandioca y del Horticultor volvió a ser uno de los momentos más emotivos de la celebración. Nahir Alejandra Piñeiro, coronada como reina, expresó su entusiasmo por llevar adelante este rol tan significativo para la comunidad. “Estoy muy contenta de poder representar a la fiesta y a mis raíces”, aseguró, destacando la responsabilidad y el orgullo que implica ser la figura principal de un evento que honra el trabajo de los colonos y la identidad productiva de Gobernador Roca.

A su lado, Yuliana Golke fue electa primera princesa provincial, y remarcó la calidez que caracteriza al pueblo y al festival. “Estoy muy feliz de ser elegida y los espero el año próximo. La bienvenida que te da este lugar es espectacular”, afirmó, reconociendo el espíritu hospitalario que define a la celebración y a cada vecino que la hace posible.

La segunda princesa, Fabiana Miranda, completó la corte con un mensaje emotivo sobre el sentido profundo de la fiesta. “Hay que representarla con humildad, porque no es solo una festividad, es un legajo de todas las personas”, destacó, subrayando la herencia cultural y el esfuerzo colectivo que sostienen esta tradición que año a año se fortalece y se proyecta como un símbolo de identidad para toda la región.