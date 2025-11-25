Mirian Ibarra, vecina de Gobernador Roca fue la consagrada tri-campeona en el campeonato de pelada de mandioca

En el marco del Festival de la Mandioca y el Horticultor, y coincidiendo con el 92° aniversario de Gobernador Roca, se realizó el Campeonato de Pelada de Mandioca. La propuesta, que combina destreza, velocidad y la tradición productiva de la zona, volvió a reunir a competidoras locales que diariamente trabajan con el cultivo y procesamiento de la mandioca.

El campeonato se desarrolló en tres rondas: dos primeras instancias de 10 competidoras cada una, donde solo avanzaban quienes lograran pelar la mayor cantidad de kilos en un minuto, y una final reservada para las cuatro participantes de mejor desempeño. Allí se definió el podio, bajo un estricto criterio técnico: las mandiocas debían quedar sin restos de cáscara y lo más limpias posibles. Cualquier imperfección podía significar la descalificación inmediata.

La gran ganadora fue Mirian Ibarra, vecina de Gobernador Roca, que volvió a destacarse por su habilidad y precisión. En esta edición logró pelar 1,4 kilos en un minuto, un rendimiento que la posicionó, una vez más, en lo más alto del certamen. Su performance llamó la atención no solo por la cantidad, sino por la uniformidad y prolijidad del pelado, características clave para el jurado.

Mirian, emocionada, compartió su alegría después de conocer el resultado. “Ay, estoy feliz, contenta, me gusta hacer lo que hago, me gusta pelar mandioca, es lo que más me gusta hacer”, expresó. Para ella, esta competencia no es solo un evento del festival: es también una habilidad que forma parte de su día a día.

Consultada sobre si practica habitualmente, lo respondió sin dudar: “Sí, sí, dos veces por semana”. Mirian trabaja pelando mandioca para un vecino de la zona, lo que le permite mantenerse entrenada y perfeccionar su técnica. “Trabajo para un señor y pelo para él la mandioca”, contó con naturalidad.

Su trayectoria en el certamen también habla de su constancia. No es la primera vez que alcanza el primer lugar. “La primera vez que gané hice 4,8 kilos. Van tres veces que ahora estoy ganando”, recordó. Y con una sonrisa, confirmó lo que muchos ya sabían: “Sí, sí, sí, ya soy tricampeona”.

Este año, su marca fue de 1,4 kilos en un minuto, suficiente para asegurarse nuevamente el título. Su desempeño fue celebrado por el público y destacado por los organizadores, quienes resaltaron el valor cultural y comunitario de la competencia, que pone en escena un oficio profundamente arraigado en la identidad productiva de Gobernador Roca.

Todas las competidoras fueron reconocidas con obsequios, pero las tres primeras, además de los regalos, recibieron el gran reconocimiento por sus habilidades en el festival.