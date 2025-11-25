La cincha de tractores se llevó la atención de los asistentes del Festival de la Mandioca y el Horticultor

En el marco del Festival de la Mandioca y del Horticultor, uno de los momentos más esperados por el público fue nuevamente la competencia de cincha de tractores, una prueba que combina potencia mecánica, pericia y el orgullo de las familias agricultoras de Gobernador Roca y alrededores. Este año participaron 18 competidores, que pusieron a prueba la fuerza de sus máquinas en un desafío que mantuvo a toda la comunidad atenta hasta el final.

La jornada comenzó con una apertura que marcó el pulso del evento: dos mujeres tractoristas fueron las encargadas de iniciar las demostraciones, luciendo tanto la capacidad de sus tractores como su propia destreza. Su participación no solo enmarcó el inicio de la competencia, sino que también evidenció el rol cada vez más activo de las mujeres en las labores rurales y en estas modalidades deportivas del campo.

A partir de allí se dio paso a la competencia formal. La prueba consistió en medir la fuerza de arrastre de cada tractor mediante una cincha, en rondas progresivas. Se realizaron instancias eliminatorias, duelos entre perdedores y ganadores, hasta definir quiénes alcanzaban los lugares de privilegio. Cada ronda exigió precisión, velocidad de reacción y una preparación meticulosa de cada máquina, ya que la potencia y la estabilidad resultaron claves para avanzar.

Más allá del resultado final, todos los participantes recibieron reconocimientos, en agradecimiento a su compromiso con la tradición y a su aporte al festival. Sin embargo, los tres primeros puestos obtuvieron además trofeos y obsequios, distinciones que también fueron entregadas a los ganadores de la carrera de tractores desarrollada el día anterior.

El campeón de esta edición fue José Luis Lukoski, un vecino de Gobernador Roca con una larga historia vinculada al festival y a las competencias rurales. Tras recibir su premio, compartió su emoción y un recorrido por su trayectoria:

“Mi nombre es Lukoski José Luis, yo soy de acá, nacido y criado en Gobernador Roca. Surgió esto de las cinchadas a través de varios años de carrera de tractor. Yo creo que empecé a correr hace 20 años atrás acá en el festival de la mandioca, y hace unos 3 o 4 años empezamos con las cinchas. Cada vez le pusimos más ganas a los tractores, los fuimos preparando y este año me tocó tener el primer puesto”.

Sobre la máquina que lo llevó al triunfo, explicó:

“Es un Deutz 565, tres cilindros. Un muy buen tractor, con caja sincronizada, con velocidades, marcha atrás y marcha adelante. La verdad, muy buen tractor”.

Su vínculo con el trabajo rural también forma parte de su historia familiar. “Mis padres fueron de la chacra siempre. En el tiempo que no estudiábamos era la chacra, el tractor, todas las cosas”, recordó. Aunque hoy su vida laboral tomó otro rumbo, mantiene esa tradición cerca: “Hoy en día soy comerciante acá en Gobernador Roca y también tengo transporte de camiones”.