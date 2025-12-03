La ganadería en el norte misionero aprovecha su buen presente y proyecta un 2026 de crecimiento sostenido

Con precios altos, mayor organización comercial y el avance de tecnologías como la inseminación artificial, el norte de Misiones vivió un año de fuerte dinamismo. Productores destacan un escenario positivo, aunque marcado por desafíos logísticos y productivos.

El 2025 dejó una marca clara en la ganadería del norte provincial, donde los precios firmes y la demanda sostenida generaron un clima general de optimismo. Para Darío Bruera, productor y presidente de la FARM, “la ganadería viene atravesando un momento bastante positivo respecto a otras actividades, y Misiones no es ajena a lo que pasa en el país: la demanda internacional sostiene los valores internos”.

Ese impulso también se sintió en las chacras, donde productores que históricamente enfrentaban dificultades para colocar su hacienda encontraron un mercado más receptivo. Bruera resume este cambio cuando señala que “lo que producimos en Misiones tiene demanda y buen precio, porque el faltante de oferta hace que nuestros animales sean requeridos tanto en el mercado local como en otras provincias”.

Desde la Asociación Ganadera de Bernardo de Irigoyen, Celso Carre, su vicepresidente, coincide en esa mirada y agrega que este año se vivieron valores inéditos. Explica que “la vaca gorda pasó de un dólar por kilo a un dólar cincuenta o sesenta, y los terneros superaron los dos dólares, incluso llegando a tres en algunos casos”, algo que, según él, “nunca se había visto”.

Pero el avance no fue solo económico: la organización territorial también dio un salto. Carre cuenta que, motivados por los buenos precios, “los productores de Irigoyen y Dos Hermanas decidimos reactivar la comisión ganadera” y que incluso hay gestiones para desarrollar “un predio propio sobre la Ruta 14 para remates, un proyecto que podría estar listo en seis a ocho meses”.

Ese movimiento organizativo contrasta con otro desafío persistente: la distancia a los remates. Carre recuerda que “hoy para muchos productores chicos, llevar diez animales a Montecarlo o Andresito es casi imposible por los costos de flete”, motivo por el cual el predio regional se volvió una prioridad estratégica para el norte.

En el plano productivo, ambos coinciden en que el clima acompañó relativamente. Bruera destaca que “fue un año bastante normal, con un invierno riguroso pero previsible, buena lluvia y buena relación insumo-producto”, lo que permitió producir carne a menor costo que en años anteriores. Carre también reconoce que el frío complicó la recuperación de pasturas, pero que “los precios compensaron ese bache productivo”.

Entre las transformaciones obligatorias del sector, la caravana electrónica se convirtió en tema central hacia fin de año. Bruera explica que, más allá de las dudas iniciales, “es una disposición que debemos cumplir desde el primero de enero, pero SENASA está predispuesto a acompañar y capacitar”. Carre coincide, aunque admite que para muchos será “un cambio casi cultural”, sobre todo porque cada animal pasará a tener identidad individual.

Ambos subrayan el valor estratégico que tendrá la trazabilidad. Bruera señala que “permitirá acceder a otros mercados y obtener mejores precios, porque el consumidor quiere saber dónde nació el animal, cómo se crió y qué tratamientos recibió”. Para Carre, aunque al inicio haya resistencia, “a mediano plazo será positivo”.

La adopción de tecnologías reproductivas también ganó terreno. En el norte, Carre detalla que en su establecimiento “inseminamos alrededor de mil vacas al año para mejorar genética”, aunque reconoce que para productores chicos la logística se complica por los caminos rurales deteriorados. Bruera aporta que la inseminación “funciona como un complemento, siempre después de resolver lo sanitario y lo nutricional”.

Dentro de esa mejora genética, el movimiento de toros también fue significativo. Carre comenta sorprendido que “este año se vendieron toros entre 7 y 12 millones de pesos”, un indicador claro de que los productores están dispuestos a invertir en calidad. Según él, “la raza más usada acá es el Brangus colorado y algo de negro, porque se adapta bien a las pendientes y al clima de la zona”.

Las pasturas, en tanto, se mantuvieron como eje central. Bruera recuerda que “antes de ser ganaderos, somos productores de pasto”, y que todo el sistema depende de manejar correctamente sus ciclos. Ese enfoque coincide con la visión de Carre, quien destaca que la mayoría de los establecimientos del norte ya incorporó “la aplicación de herbicidas con drones, una tecnología que agiliza muchísimo el trabajo”.

En lo económico, los costos quedaron relativamente controlados. Para Bruera, la relación insumo-producto favoreció al productor, mientras que Carre detalla que “lo que más subió fue el combustible; medicamentos y otros insumos quedaron más estables, y con los precios del ganado eso dio ventaja”.

La FARM, por su parte, siguió cumpliendo un rol de articulación provincial. Bruera resalta el trabajo de las asociaciones locales en remates, capacitaciones y jornadas técnicas, y menciona que “gracias al vínculo con la Federación del Sur y el IPCVA, muchas actividades pudieron financiarse”. También subraya el crecimiento del Ateneo Juvenil, con grupos activos en Montecarlo y Eldorado.

Hacia el cierre del año, ambos coinciden en que las expectativas para 2026 son alentadoras. Bruera plantea que “los analistas prevén condiciones similares o mejores, sobre todo porque la caída global del stock ganadero abrirá oportunidades”. Carre, desde una lógica más territorial, proyecta que “hay buenos precios para al menos cinco años” y que el objetivo inmediato es “ordenar la comercialización y preparar el predio propio”.

En un año que mezcló precios firmes, reorganización y avance tecnológico, la ganadería del norte misionero se mostró como uno de los sectores más dinámicos de la provincia. Y tanto Bruera como Carre coinciden en que, si se sostiene el trabajo conjunto, el 2026 podría profundizar ese crecimiento.