Presentan “La Soberana”, una yerba cooperativa que busca apoyar a pequeños productores

La iniciativa de la UTT será lanzada el lunes en la Facultad de Agronomía de la UBA, en un contexto de crisis del sector yerbatero.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) presentará el próximo lunes 27 a las 16 su nueva marca de yerba mate “La Soberana”, una propuesta que apunta a fortalecer a los pequeños productores en medio de la crisis que atraviesa el sector yerbatero.

El lanzamiento se realizará en el Pabellón Parodi de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), donde se dará a conocer oficialmente este producto de origen cooperativo. Durante la jornada, además, se distribuirá yerba a granel de manera gratuita hasta agotar stock.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca acercar a los consumidores una yerba de calidad, producida por familias campesinas y bajo principios de comercio justo, en un escenario marcado por las dificultades productivas y la falta de precios que garanticen la sostenibilidad de la actividad.

En ese marco, el encuentro también incluirá un conversatorio abierto para analizar la situación actual del sector y debatir sobre soberanía alimentaria. Participarán la decana de la FAUBA, Adriana Rodríguez; el coordinador nacional de la UTT, Nahuel Levaggi; la referente de la UTT Misiones, Miriam Zamudio; y la docente Manuela Prola, del Área de Agroecología.

La actividad será abierta a la comunidad y busca, además, fortalecer el vínculo entre la universidad pública y las organizaciones de la agricultura familiar, promoviendo alternativas frente a la concentración del sistema agroalimentario.