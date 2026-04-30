Mercados concentradores: referencia de precios y producción en Misiones

Los mercados concentradores de Misiones continúan siendo un punto clave para el abastecimiento de alimentos frescos, con una amplia variedad de productos que llegan directamente desde la chacra.
Mercado Concentrador Eldorado
Mercado Concentrador Oberá
Mercado Concentrador Posadas
Misiones activa "Mandioca 360" con créditos de hasta $800 millones 💰. Plan integral para sostener la industria de la fécula, afectada por importaciones y caída del consumo. Entérate: https://t.co/FST3dGNsZR #Misiones #Economia #Mandioca #Creditos pic.twitter.com/AZBdRsqn20— misionesonline.net (@misionesonline) April 30, 2026