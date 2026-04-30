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Mercados concentradores: referencia de precios y producción en Misiones

Lucia Gonzalvez
Por Lucia Gonzalvez
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Los mercados concentradores de Misiones continúan siendo un punto clave para el abastecimiento de alimentos frescos, con una amplia variedad de productos que llegan directamente desde la chacra.

Mercado Concentrador Eldorado

Mercado Concentrador Oberá

Mercado Concentrador Posadas

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El Gobierno de Misiones convoca a una mesa de trabajo yerbatera entre industrias, cooperativas, secaderos y productores

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