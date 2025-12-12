Misiones sostiene su apoyo al sector tealero con cuatro zafras de bonificación energética

Más de 60 industrias tealeras se han visto alcanzadas con este beneficio. Una medida que se tomó hace cuatro zafras con el objetivo de acompañar al sector tealero y fortalecer la competitividad de la cadena.

Con esta medida, durante las últimas zafras se implementaron bonificaciones en la tarifa eléctrica dirigidas a los secaderos de té, etapa clave del proceso industrial. De esta manera en total, más de 60 industrias tealeras (dedicadas a la elaboración, tipificación y almacenamiento de té) resultaron beneficiadas por estas medidas. Cabe señalar que el otorgamiento del beneficio energético fue una demanda planteada en el marco de la COPROTÉ, considerada clave para alcanzar el consenso en torno al precio de garantía del brote de té puesto en secadero, contribuyendo al diálogo y al acercamiento entre todas las partes involucradas en la cadena productiva.

El té constituye una de las economías regionales más representativas de la provincia, con fuerte presencia de pequeños y medianos productores y cooperativas. Misiones concentra casi la totalidad de la producción tealera del país y exporta a mercados de América del Norte, Europa y Asia.

Es por ello que el Gobierno provincial, a través del Ministerio del Agro y la Producción, buscó permanentemente con estas medidas su compromiso de: asegurar previsibilidad para el inicio de cada zafra; fortalecer la competitividad internacional del té misionero; garantizar que las políticas públicas respondan a las particularidades de cada eslabón de la cadena.

Por su parte, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, subrayó: “Esta decisión que tomamos hace 4 años buscó siempre dar respuesta a los diferentes sectores ya que aún en un contexto nacional complejo, de ajustes y recortes, el gobierno provincial acompaña y da respuestas”.

Beneficio de tarifa eléctrica para el sector tealero

• Zafra 2022-2023:

Bonificación del 30% en el consumo de energía eléctrica durante seis meses.

• Zafra 2023-2024:

Bonificación del 20% en la energía eléctrica por seis meses, destinada exclusivamente a los secadores de té, vigente a partir de noviembre de 2023.

• Zafra 2024-2025:

Bonificación del 20% en la tarifa eléctrica de los secaderos de té por un período de seis meses, correspondiente al consumo entre noviembre 2024 y abril 2025, como apoyo directo a la etapa de industrialización.

• Zafra 2025-2026:

Bonificación del 20% en la tarifa eléctrica de los secaderos de té por seis meses (consumo noviembre 2025 – abril 2026), reforzando el acompañamiento a la industrialización.